Serenay Sarıkaya, ödül törenine giderken 13 bin TL'lik mini elbise giydi

07.11.2019 14:56 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:00

Magazin Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği '24. Altın Objektif Ödülleri' muhteşem bir organizasyonla sahiplerini buldu. Güzelliğiyle göz kamaştıran oyuncu Serenay Sarıkaya, ödül törenine giderken dünyaca ünlü bir markanın 2200 dolar değerindeki elbisesini giydi.

13 BİN TL'LİK ELBİSESİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

Davetlerde ve günlük yaşantısında tercih ettiği kombinlerle adından her daim söz ettiren Serenay, ödül törenindeki mini elbisesiyle göz kamaştırdı. Miu Miu markasına ait, 2200 dolar değerinde, yaklaşık 13 bin TL'lik mini elbisesini, gümüş rengi bilekten bağlamalı bir topuklu ayakkabı ile kombinleyen Sarıkaya, sosyal medyada da çok konuşuldu.

Güzel oyuncu, mini elbisesiyle çektirdiği fotoğraflarını da sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşmayı ihmal etmedi. Sarıkaya'nın fotoğraflarına binlerce beğeni ve yorum geldi.