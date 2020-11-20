Serenay Sarıkaya makyajsız pozlarını paylaştı, sosyal medya yıkıldı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'la yollarını ayıran oyuncu Serenay Sarıkaya'nın sosyal medya paylaşımı olay oldu. Makyajsız pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya, sosyal medyayı yıktı geçti.

Bir süredir Cem Yılmaz'la birlikte olan geçtiğimiz günlerde de yollarını ayıran Serenay Sarıkaya, bol bol paylaşım yapıyor. Son olarak makyajsız pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Serenay Sarıkaya, çokça beğeni topladı.

Doğal güzelliğiyle dikkat çeken ünlü oyuncu, sosyal medya hesabı Instagram'dan zaman zaman sıfır makyajlı pozlarını paylaşıyor.

ADI TEKRAR KEREM BÜRSİN'LE ANILMIŞTI

Öte yandan Serenay Sarıkaya, eski sevgilisi Kerem Bürsin ile olan ilişkisi sırasında giydiği bornozuyla Instagram hesabından fotoğraf paylaşmıştı. Oyuncunun bu hareketi, sosyal medyada hayranları tarafından "Kerem Bürsin'le barıştı" şeklinde yorumlanmıştı.

"BIKTIM BU ABUK SABUK HABERLERDEN"

Hayranlarının yorumu sonrası tekrar bir paylaşımda bulunan Serenay Sarıkaya paylaşımında, "Arkadaşlar hakikaten bıktım bu abuk sabuk haberlerden. Bu bir bornoz markası isteyen herkes edinebilir. Daha neler" yorumunda bulunmuştu.