: Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuştu

11.02.2020 12:17 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:37

Defne Samyeli ile yollarını ayıran Cem Yılmaz, genç oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladı. Önceki gün Atina'da Sarıkaya ile görüntülenen Yılmaz, yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.

"ÇOK ŞAHANE BİR HAYATIM VAR"

Reklam yüzü olduğu akaryakıt firmasının tanıtımı için verilen davete katılan Cem Yılmaz, mekanın önünde kendisini bekleyen muhabirlerle sohbet etti. Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının muhabirlerine açıklama yapan Cem Yılmaz, yeni ilişkisi hakkında "Çok şahane bir hayatım var. Atina tatilim çok güzel geçti" dedi.

YAŞ FARKI SORULARINI TİYE ALDI

Serenay Sarıkaya ile arasında 18 yaş fark bulunan Cem Yılmaz, muhabirin "İbrahim Selim'in programına katıldığınızda Jennifer Lawrence için "küçük kalır" demiştiniz ama Serenay Sarıkaya ile Jennifer Lawrence arasında 1 yaş fark var" diye hatırlatması üzerine gülümseyerek "Nüfus müdürlüğünden mi?" diye espri yaptı. Keyifli olduğu gözlenen Yılmaz, "Bu güzel sorular için teşekkür ederim" diyerek muhabirlerin yanından ayrıldı.

SERENAY AŞK YAŞADIKLARINI DOĞRULADI

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşk yaşamaya başladı. İkilinin ilişkisi birlikte gittiği Atina tatilinde Türk vatandaşlar tarafından görüntülenmesiyle ortaya çıktı. Dün havalimanında görüntülenen Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile aşk yaşadığı doğrulayarak "Her şey gördüğünüz gibi" dedi. Türkiye'ye ayrı ayrı uçaklarda dönmesiyle ilgili de konuşan genç oyuncu "Benim orada işlerim vardı, o yüzden biraz geç döndüm" yanıtını verdi.

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