Serenad Bağcan kimdir? Serenad Bağcan kaç yaşında, aslen nerelidir?

Selda Bağcan'ın yeğeni olan Serenad Bağcan son dönemde vatandaşlar tarafından en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Peki, Serenad Bağcan kimdir? Serenad Bağcan kaç yaşında, aslen nerelidir?

Halası Selda Bağcan'ndan piyano dersleri alan Serenad Bağcan ile ilgili Fazıl Say "Yıllar sonra aradığım sesi buldum" yorumunda bulunmuştur. Son dönemde vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Vatandaşlar Serenad Bağcan ile ilgili internette en çok "Serenad Bağcan kimdir? Serenad Bağcan kaç yaşında, aslen nerelidir?" sorularını araştırmakta. Serenad Bağcan ile ilgili detaylar haberimizde... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

SERENAD BAĞCAN KİMDİR?

Serenad Bağcan,Ankara doğumlu olan Türk müzisyen. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Müzisyen bir ailenin çocuğu olarak Ankara'da doğdu. Yine aynı şehirde lise ve üniversite eğitimini tamamladı. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu olmasına rağmen bu meslekte hiç çalışmadı. Solistliğe başlamadan önce spora ilgi gösterdi ve masa tenisi Türkiye şampiyonu oldu. Küçük yaşlarda mandolin ve blokflüte ilgi gösterdi, halası Selda Bağcan'ndan piyano dersleri aldı. Daha sonra Ankara Çocuk Korosu'na katıldı. Klasik Batı Müziği üzerine eğitim aldı. Sonraki süreçte Devlet Çok Sesli Korosu'na alto sanatçısı olarak girdi. 2011 yılında devlet korosunda Fazıl Say'a ait Nazım Hikmet Oratoryosu ve Metin Altıok Ağıtları'nı söyleyecek olan solistin gelmemesi üzerine koro şefi tarafından teşvik edildi. Ardından da Fazıl Say ile beraber sahne almaya başladı ve İlk Şarkılar ve Yeni Şarkılar albümlerinin solistliğini yaptı. Fazıl Say kendisinden "Yıllar sonra aradığım sesi buldum" şeklinde bahsetmektedir.

Bağcan, Serenad adını taşıyan ilk solo albümünü ise Mayıs 2019'da çıkardı.