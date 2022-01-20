Seren Serengil, TV8'de çalışmaya başlayan Şeyma Subaşı'nın ablasını yerden yere vurdu: Karaktersiz - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Seren Serengil, TV8'de çalışmaya başlayan Şeyma Subaşı'nın ablasını yerden yere vurdu: Karaktersiz

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Seren Serengil, Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl'ın TV8'de yayınlanan Survivor Panorama programında yorumcu olmasına ateş püskürdü. Acun Ilıcalı'yı çok sevdiğini ancak çevresini değiştirmesi gerektiğini söyleyen Serengil, Açıl için "Ablasının eski eşi ve yeni sevgilisiyle tatile çıkıyor. Kızdaki karaktersizliğe bak" dedi.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl, Survivor Panorama programında yorumculuk yapmaya başladı. Programın ilk günü Instagram hesabından paylaşım yapan Açıl'a Subaşı ve Ilıcalı'nın yeni sevgilisi Çağla Altunkaya'dan destek yorumu geldi. Sivri diliyle bilinen Seren Serengil ise Açıl'ın TV8'de çalışmasına tepki gösterdi.

Hafta içi her gün Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapan Seren Serengil, Kübra Açıl'ı sert sözlerle eleştirdi. "Acun Ilıcalı'yı çok seviyorum" diyerek söze başlayan Serengil, "Acun'un harika bir çevresi var. Bu kadar büyük iş adamı ol çevresi bu kadar... Bazen bulunduğunuz yerden ayrılmanız gerekiyor. Ben zaten Zeynep'i çok sevdiğim için seni Zeynep'ten dinlediğimden seni seviyorum. Sen çok önemlisin ama senin başarını katlaman için etrafından, yancılarından kurtulman lazım... Eski karının kız kardeşiyle yeni sevgilinle tatile gidiyorsun... Yancılarına iş kurumu iş bulsun"

Seren Serengil, TV8'de çalışmaya başlayan Şeyma Subaşı'nın ablasını yerden yere vurdu: Karaktersiz

Canlı yayında sert tepki gösteren Serengil, sözlerine şöyle devam etti: "Sevgilisiyken ona iyilik yaptı. Ali Baba'nın çiftliğine döndü kanal. Bunlara yardım etmek istiyorsan bir sürü kanal var. Kalitesini düşürüyorsun. Sana yakışmıyor."

Seren Serengil, TV8'de çalışmaya başlayan Şeyma Subaşı'nın ablasını yerden yere vurdu: Karaktersiz

Kübra Açıl ve Şeyma Subaşı'nın ailesine saygı duymadığını belirten Seren Serengil, "Ablasının eski eşi ve yeni sevgilisiyle tatile çıkıyor. Kızdaki karaktersizliğe bak" ifadelerini kullandı.

Seren Serengil, TV8'de çalışmaya başlayan Şeyma Subaşı'nın ablasını yerden yere vurdu: Karaktersiz

Seren Serengil, TV8'de çalışmaya başlayan Şeyma Subaşı'nın ablasını yerden yere vurdu: Karaktersiz

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri
Haberler.com - Magazin Haberleri

Seren Serengil, Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı, Tv8, Magazin, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
Yorumlar (3)
Mikail arman:Serengil, sende bırak bu dedikodu ve koğuculuk yapma mesleğini. Dediklerin doğruda olabilir.Bırak başkalarını,sen dürüst ve örnek bir insan olmaya çalış. Ameliyat olmadan Dua istiyorsunuz.Sonra yine aynı hayat tarzına, dedikodular ve yeni kavgalara devam ediyorsunuz ! Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
Aslı Can:Ortada o kadar insan varken acunun hala o insanlarla araya mesafe koymamasi düşündürücü.. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Akin Yanik:SANANE SERENGİL İŞ BAŞKA ARKADAŞLIK BAŞKA GÜNDEM OLMAYA MI ÇALIŞIYORSUN DEMEKKİ ADAM GÜVENMİŞ BİR POZİSYONU ONA EMANET ETMİŞ KANAL ADAMIN PARA ADAMIN İSTEDİĞİYLE ÇALIŞIR İSTEDİĞİNE YOL VERİR BIRAKIN ARTIK GÜNDEM OLMAYAN HABERLERİ GÜNDEME ÇIKARTMAYA ÇALIŞMAYI Cevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title