Serel Yereli'nin Transparanlı Sütyen Pozları Olay Oldu

BODRUM, MUĞLA (Snob Magazin) -

Bodrum Masalı dizisiyle adını duyurduktan sonra oyunculuğa ara veren ve müzik çalışmaları için İngiltere'ye yerleşen oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, başarılı çalışmaları kadar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Yereli, son olarak sosyal medya hesabından sık sık yaptığı nefes kesen paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Pembe transparan bir sütyenle kamera karşısına geçen Yereli, verdiği pozlarla kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.