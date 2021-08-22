Serdivan'da vatandaşlara aşure ikram edildi
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Serdivan'da vatandaşlara aşure ikram edildi

Serdivan'da vatandaşlara aşure ikram edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Serdivan Belediyesi Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Serdivan Belediyesi Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Serdivan Belediyesi Muharrem ayı dolayısıyla geleneksel hale getirdiği aşure etkinliği ile vatandaşlara ikramda bulundu. ASEM Mobilyacılar Sitesinde kurulan sosyete pazarı zabıta noktasında gerçekleştirilen aşure ikramına Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Belediye Başkan Yardımcısı Selvet Karaoğlu, birim müdürleri, meclis üyeleri, Serdivan Kaymakamı Muhsin Çatmadım, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Çiftçi, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, AK Parti Serdivan İlçe Kadın Kolları Başkanı Siber Bacı, AK Parti Serdivan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sinan Düman, muhtarlar, STK temsilcileri katıldı. Milletin birlik ve beraberliği için edilen duaların ardından kazanın başına geçen Başkan Alemdar ile protokol üyeleri programa katılan vatandaşlara ve pazar esnafına aşure ikram etti.

Aşure geleneğini Serdivan'da her yıl yaşattıklarını ve vatandaşlarla bereketi, muhabbeti paylaştıklarını belirten Başkan Alemdar, "Muharrem ayı münasebetiyle düzenlediğimiz ve paylaşmanın, bereketin simgesi olan aşure etkinliğimizde vatandaşlarımızla buluştuk. Katılan herkese teşekkür ediyor, Muharrem ayına tekrar kavuşup aynı güzellikleri birlikte bir kez daha yaşamayı diliyorum" dedi. - SAKARYA

Serdivan'da vatandaşlara aşure ikram edildi
Serdivan'da vatandaşlara aşure ikram edildi
Serdivan'da vatandaşlara aşure ikram edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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