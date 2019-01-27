Siverekli Şerdil Dara Odabaşı ve Aşiret Lideri Fatih Mehmet Bucak CHP'de Krize Neden Oldu

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'den aday olmak istediğini söyleyip MHP tarafından Siverek Belediye Başkan adayı olarak ismi açıklanan, sonrasında adaylıktan çekilerek CHP'den aday olay Fatih Mehmet Bucak CHP'de krize neden oldu.

CHP'DE KRİZ YARATTI

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde MHP'den belediye başkan adaylığını açıklarken "Bucak'ın içinde bir tane başka partili araba görürsem kendileri bilir, şimdiden kendilerine mezar kazmaya başlasınlar" diyen Fatih Mehmet Bucak, ilçenin Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti'ye bırakılmasının ardından CHP'den aday oldu. Bu durum CHP kriz yarattı.

SKANDAL PAYLAŞIMLARIYLA TEPKİ ÇEKEN ŞERDİL DARA ODABAŞI'NIN ARKADAŞI ÇIKTI

Kadıköy Belediye Başkanı Adayı olarak CHP MYK'sında adı geçen Şerdil Dara Odabaşı, CHP seçmeninin büyük tepsini çekti. Odabaşı'nın yaptığı skandal paylaşımları yeniden gündeme getiren seçmenler, sosyal medya hesaplarından "Odabaşını istemiyoruz" şeklinde çok sayıda paylaşımında bulundu. Şerdil Dara Odabaşı, CHP'den aday olay Fatih Mehmet Bucak'ın yakın arkadaşı çıktı.

AĞABEYİ AK PARTİ'DEN ADAY OLDU

Rahatsızlık yaratan isimlerin başında Kadıköy Belediye Başkan Adaylarından Şerdil Dara Odabaşı geliyor. Daha önce ağabeyinin Siverek'ten AK Parti adayı olduğu ortaya çıkan Odabaşı'nın aday gösterilmesini istemeyen partililer, tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi.

İşte Odabaşı'nın tweet'leri;