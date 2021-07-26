Serdar Ortaç'tan çok konuşulacak Chloe Loughnan açıklaması: Şeytan görsün yüzünü!
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Serdar Ortaç'tan çok konuşulacak Chloe Loughnan açıklaması: Şeytan görsün yüzünü!

Serdar Ortaç'tan çok konuşulacak Chloe Loughnan açıklaması: Şeytan görsün yüzünü!
Hürriyet - Haberler | Magazin

İstanbul Şile'de konser veren ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan hakkında gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

İstanbul Şile'de konser veren ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan hakkında gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

"EVİME HACİZ GETİRTTİ"

2019 yılında anlaşmalı boşanan çift daha sonra mahkemelik olmuştu. Pandemi döneminde eşine verdiği sözleri yerine getiremeyen Ortaç, haciz kararıyla şoke olmuştu.

Ünlü şarkıcı, boşandığı eski eşi Chloe Loughnan'a 700 bin TL nafaka ödediğini buna rağmen dava açtığını ve evine haciz getirttiğini söyledi.

'Evlendikten sonra boşanınca erkeğin anası ağlıyor. Ben hala nafaka ödüyorum, 700 bin lira! Bitmiyor... Eve haciz de koydu, çay kaşıklarını alacak! Her şey kadının elinde yaşasın kadın hakları!'

Erkeklerin evlenip boşandıktan sonra Medeni Kanun yüzünden kadına borcunun asla bitmediğini belirten Ortaç, "Belki 50 belki de daha fazla bilmiyorum ama Medeni Kanun ve evlilik ortadan kalkacak" dedi.

"ONDAN ÇOCUK SAHİBİ OLMADIĞIM İÇİN KISMETLİYMİŞİM"

"Çocuk sahibi olamadığın için burukluk var mı?" sorusuna Ortaç, "Hiç yok. Şeytan görsün yüzünü. Ondan çocuk sahibi olmadığım için kısmetliymişim" yanıtını verdi.

1 MİLYON TL TAZMİNAT!

Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan 2014 yılında evlenip 2019'da yollarını resmen ayırmıştı. Popçunun, 1 milyon TL tazminatı 24 ay taksitle ödemeyi kabul ettiği haberleri basına yansımıştı.

DAVA AÇTI Ancak geçtiğimiz aylarda İrlandalı model Chloe Loughnan Ortaç'a, nafaka davası açmıştı. Loughnan bir dönem Serdar Ortaç'ın evine haciz koydurmuştu.

"HİÇ BEKLEMEZDİM!"

Ortaç, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda da "Şu an sadece Chloe'nün açtığı dava var, kendisinden hiç beklemezdim. Ne alacak? Kanepe mi alacak benden, yapmaması gerekirdi" diyerek eski eşine sitem etmişti.

Kaynak: Hürriyet

Serdar Ortaç, eski eşi Chloe'den fena dert yandı: Şeytan görsün yüzünü
Serdar Ortaç, eski eşi Chloe'den fena dert yandı: Şeytan görsün yüzünü
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