Canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun
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Canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun

Canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun
08.05.2020 08:18 | Son Güncelleme: 08.05.2020 10:49

ŞARKICI Serdar Ortaç, Bartu Küçükçağlayan ile Melikşah Altuntaş'ın Instagram yayını "Mücbir Sebepler"e konuk oldu.

ŞARKICI Serdar Ortaç, Bartu Küçükçağlayan ile Melikşah Altuntaş'ın Instagram yayını "Mücbir Sebepler"e konuk oldu. Küçükçağlayan ve Altuntaş, programa en başından beri Serdar Ortaç'ı konuk etmek istediklerini söyledi. İkilinin enerjisinden etkilediğini söyleyen şarkıcı da yayına katılarak "18'likler gibi yaptınız beni" diyerek onlara takıldı. Küçükçağlayan ve Altuntaş'la sohbet eden Ortaç, programın klasiği haline gelen 'konuğu yayından atma' olayını kendisine yapıp yapmayacaklarını sordu. Küçükçağlayan'dan 'hayır' yanıtını alan Ortaç şarkı söylediği sırada yayından çıkarıldı. Ortaç, bunun üzerine "Yazıklar olsun" yorumunu yaptı.

85 bin kişi izledi

Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş, 85 bin kişinin izlediği yayına Ortaç'ı attıktan sonra araçlarıyla dışarı çıkarak devam etti. Geçtikleri sokaklarda tezahüratla karşılanan ikiliden Küçükçağlayan, "Sosyal mesafeni koru heyecan yapıp üzerimize atlama" diye hayranlarına seslendi.

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