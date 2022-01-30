Serdar Ortaç'ın "Kürtaj oldular" sözlerine Gonca Vuslateri'den sert tepki: Bu nasıl leşlik - Haberler Magazin
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Serdar Ortaç'ın "Kürtaj oldular" sözlerine Gonca Vuslateri'den sert tepki: Bu nasıl leşlik

Haberler.com, Zehra Yaşık - Magazin
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Uzun yıllar çocuk sahibi olmak isteyen Serdar Ortaç'ın "Kaç tane olacaktı ama hep kürtaj oldular, yazık" açıklaması magazin gündemine bomba gibi düştü. Ortaç'ın bu sözlerine oyuncu Gonca Vuslateri'den tepki geldi. Vuslateri, Ortaç'ı "Bu nasıl leşlik" diyerek eleştirdi.

Ünlü şarkıcı Serdar ortaç, geçtiğimiz akşam konsere çıkmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Ortaç, bir de çocuk itirafında bulundu.

"HEP KÜRTAJ OLDULAR , YAZIK"

Ortaç "Aşık olup evlenirseniz baba olmayı düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine "Kaç tane olacaktı ama hep kürtaj oldular, yazık" itirafında bulundu. Uzun yıllardır baba olmak istediğini söyleyen Serdar Ortaç kürtaj olanların içinde ünlü isimlerin de olduğunu söyledi. Ortaç'a bu sözlerinden dolayı tepki yağdı.

Serdar Ortaç'ın 'Kürtaj oldular' sölerine Gonca Vuslateri'den sert tepki: Bu nasıl leşlik

"BU NASIL LEŞLİK"

Serdar Ortaç'ın olay açıklamasına bir tepki de oyuncu Gonca Vuslateri'den geldi. Ünlü oyuncu, "Bu nasıl leşlik. Yalnızca erkekler cevabını versin bu açıklamanın. Türkiye'de doğru düzgün erkek de çok çünkü. Nasıl talihsiz bir açıklama. Hala çatal fırlatabileceğini sanıyor" ifadelerini kullandı.

Serdar Ortaç'ın 'Kürtaj oldular' sölerine Gonca Vuslateri'den sert tepki: Bu nasıl leşlik

Serdar Ortaç'ın 'Kürtaj oldular' sölerine Gonca Vuslateri'den sert tepki: Bu nasıl leşlik

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Gonca Vuslateri, Serdar Ortaç, Kürtaj, Çocuk, Magazin, Haber

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Yorumlar (1)

Hamit Gündoğdu:

Her yönüyle batık olan bir adamı ciddiye almayın bu yeterli olur. Sadece şunu söylemeden de edemiyecegim. Sen bostan korkuluğu muydun?

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