Serdar Ortaç'ın "Kürtaj oldular" sözlerine Gonca Vuslateri'den sert tepki: Bu nasıl leşlik

Ünlü şarkıcı Serdar ortaç, geçtiğimiz akşam konsere çıkmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Ortaç, bir de çocuk itirafında bulundu.

"HEP KÜRTAJ OLDULAR , YAZIK"

Ortaç "Aşık olup evlenirseniz baba olmayı düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine "Kaç tane olacaktı ama hep kürtaj oldular, yazık" itirafında bulundu. Uzun yıllardır baba olmak istediğini söyleyen Serdar Ortaç kürtaj olanların içinde ünlü isimlerin de olduğunu söyledi. Ortaç'a bu sözlerinden dolayı tepki yağdı.

"BU NASIL LEŞLİK"

Serdar Ortaç'ın olay açıklamasına bir tepki de oyuncu Gonca Vuslateri'den geldi. Ünlü oyuncu, "Bu nasıl leşlik. Yalnızca erkekler cevabını versin bu açıklamanın. Türkiye'de doğru düzgün erkek de çok çünkü. Nasıl talihsiz bir açıklama. Hala çatal fırlatabileceğini sanıyor" ifadelerini kullandı.