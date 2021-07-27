Serdar Ortaç'a eski eşi Chloe Loughnan'dan cevap geldi: Unutmayın, her hikayenin iki yüzü vardır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Serdar Ortaç'a eski eşi Chloe Loughnan'dan cevap geldi: Unutmayın, her hikayenin iki yüzü vardır

Serdar Ortaç'a eski eşi Chloe Loughnan'dan cevap geldi: Unutmayın, her hikayenin iki yüzü vardır
Hürriyet - Haberler | Magazin

KISMETLİYMİŞİMSerdar Ortaç, önceki akşam Şile'de konser verdi.

KISMETLİYMİŞİM

Serdar Ortaç, önceki akşam Şile'de konser verdi. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen ünlü popçuya 2019 yılında ayrıldığı eşi İrlandalı manken Chloe Loughnan'la ilgili sorular yöneltildi. Ortaç, "Chloe Loughnan'la evliliğinizden çocuk sahibi olamadığınız için bir burukluk var mı içinizde?" sorusuna sert yanıt verdi: "Hiç yok. Şeytan görsün yüzünü! Ondan çocuk sahibi olmadığım için kısmetliymişim."

EVİME HACİZ GETİRDİ

Chloe Loughnan'a bugüne dek 700 bin lira nafaka ödediğini söyleyen Serdar Ortaç, tepkili konuştu: "Buna rağmen dava açtı, evime haciz getirdi. Neredeyse çay kaşıklarımı bile alacaklar. İşin enteresanı, avukatını onunla ben tanıştırdım. Tanıştırdığım avukat şimdi benimle uğraşıyor. Evlendikten sonra boşanınca erkeğin anası ağlıyor. Kadına borcu bitmiyor. 50 yıl sonra evlilik müessesesi kalkar, öyle hissediyorum."

 SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Serdar Ortaç'ın bu açıklamalarının ardından Chloe Loughnan'a sosyal medyada tepki geldi. Kötü yorumlar karşısında sessizliğini bozan güzel manken suçlamalara cevap verdi; "Sabırlı olmaya gayret ettim. İnsanlar benim hakkımda yalan söylerken, sessiz ve saygılı kaldım. Ama unutmayın, her hikayenin iki yüzü vardır ve benim tarafımı bilseydiniz, yazdığınız nefret dolu yorumlardan utanırdınız. Allah her şeyi görür."

1 MİLYON TL TAZMİNAT!

Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan 2014 yılında evlenip 2019'da yollarını resmen ayırmıştı. Popçunun, 1 milyon TL tazminatı 24 ay taksitle ödemeyi kabul ettiği haberleri basına yansımıştı.

DAVA AÇTI

Ancak geçtiğimiz aylarda İrlandalı model Chloe Loughnan Ortaç'a, nafaka davası açmıştı. Loughnan bir dönem Serdar Ortaç'ın evine haciz koydurmuştu.

"HİÇ BEKLEMEZDİM!"

Ortaç, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda da "Şu an sadece Chloe'nün açtığı dava var, kendisinden hiç beklemezdim. Ne alacak? Kanepe mi alacak benden, yapmaması gerekirdi" diyerek eski eşine sitem etmişti.

Kaynak: Hürriyet

Eski eşine 'Şeytan görsün yüzünü' diyen Serdar Ortaç'a Chloe'den jet yanıt: Hikayenin iki yüzü var
Eski eşine "Şeytan görsün yüzünü" diyen Serdar Ortaç'a Chloe'den jet yanıt: Hikayenin iki yüzü var
Serdar Ortaç, eski eşi Chloe'den fena dert yandı: Şeytan görsün yüzünü
Serdar Ortaç, eski eşi Chloe'den fena dert yandı: Şeytan görsün yüzünü
Ünlü sanatçı Hasan Yılmaz, vatandaşlara örnek olmak için sahnede koronavirüs aşısı yaptırdı
Ünlü sanatçı Hasan Yılmaz, vatandaşlara örnek olmak için sahnede koronavirüs aşısı yaptırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Mustafa Destici Mustafa Sarıgül Abdurrahman Bulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Reynmen Derya Uluğ İrem Derici
Spor Balotelli Can Bartu Fatih Terim Gedson Fernandes Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Serdar Ortaç'a eski eşi Chloe Loughnan'dan cevap geldi: Unutmayın, her hikayenin iki yüzü vardır - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 08:17:53. #1.16#

title