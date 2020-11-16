Serdar Aksoy kimdir? Serdar Aksoy kaç yaşında, nereli? Serdar Aksoy siyasi yaşamı!

İzmir Menemen Belediye Başkan Adayı olan Serdar Aksoy kimdir? Serdar Aksoy kaç yaşında, nereli? Serdar Aksoy siyasi yaşamı!

Müteahhitlikle uğraşan ve CHP'den İzmir Menemen Belediye Başkan AdayıSerdar Aksoy kimdir? Serdar Aksoy kaç yaşında, nereli? Serdar Aksoy siyasi yaşamı!

SERDAR AKSOY KİMDİR?

Serdar Aksoy, 16 Nisan 1974 tarihinde İzmir Menemen'de dünyaya geldi. İlkokulu Menemen Şehit Kemal'de, ortaokulu İzmir Türk Koleji'nde, liseyi ise Ankara Çankaya Lisesi'nde bitirdi. Selçuk Üniversitesi Kamu Yönetimi'ni bitirdikten sonra Hacettepe Üniversitesi'nde Sermaye Piyasaları okudu. Aksoy, Menemen'de müteahhitlikle uğraşmaktadır. Menemen'in Sesi ve Poyraz Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmaktadır. Serdar Aksoy, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerde CHP'den İzmir Menemen Belediye Başkan Adayı oldu.

SERDAR AKSOY SİYASİ YAŞAMI

Babası Veli Aksoy 3 dönem İzmir Milletvekilliği, CHP Genel Sekreter Yardımcılığı , MYK Üyeliği ve Parti Meclisi üyeliği görevlerinde bulundu. Dolayısıyla her zaman ailece siyasetin içindeydi ve siyasetten hiçbir zaman kopmadı.

2018 Nisan ayında Menemen'de aday adaylığını açıklayan Serdar AKSOY; 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde 55.047 oy alarak, en yakın rakibine 10bin oy farkla Menemen Belediye Başkanlığı'na seçildi.