Sercan Kısmet'e konuşan Aslı Sümen: 'Baht Oyunu' bahtımmış'

Aslı Sümen, "Başka bir dizi için görüşmeye gitmiştim. Toplantıdayken 'Baht Oyunu'nun yönetmeni Serdar Gözelekli içeri girdi ve merhabalaştık. Daha sonra bu iş için çağrıldım. 'Baht Oyunu' benim bahtımmış" dedi

Aslı Sümen, Mersin'de dünyayageldikten sonra okumak için gittiği Ankara'da hayatı değişti. CEO olmak hayaliyle üniversiteye başlayan oyuncu, ilk önce 2017'de Miss Turkey birinciliği kazandı, daha sonra ise kendisini sette buldu. İstediği her şeyi başaran Sümen'in şimdiki hedefi ise uluslararası bir projede oynamak. Sümen'le Kanal D'deki 'Baht Oyunu'nu, hedeflerini, Miss Turkey sürecini ve aşk üzerine konuştuk.

İlk dizi projeniniz, heyecanınız var mı?

İlk sahnemin çekiminden kısa bir süre önce heyecanım kalmadı. Öncesinde, "Yapabilecek miyim?" acaba diye, bir gerginliğim vardı. Derslerime iyi çalışan biriyim. Bir yere hazırlıksız asla gitmem. Hazırlıklı olduğum için sahneye girmeden önce heyecanım kalmadı. Bir de dansçı olduğumdan dolayı

çok kez sahneye çıktığım için bunun avantajını yaşadım.

Projeye nasıl dahil oldunuz?

Bizim yapım şirketinin başka bir dizisi için görüşmeye gitmiştim aslında. Toplantıdayken, 'Baht Oyunu'nun yönetmeni Serdar Gözelekli içeri girdi ve merhabalaştık. Daha sonra bu iş için çağrıldım. 'Baht Oyunu' benim bahtımmış.

İlk diziniz olmasına rağmen ana casttan yer almak size motivasyon sağladı mı?

Böyle bir yerden oyunculuğa giriş yapmak büyük şans. Sete başlarken diğer arkadaşlarım daha tecrübeli olduğu için onların yanında bazı kaygılarım vardı. Ama sonrasında zaten çok iyi anlaştık, güzel bir arkadaşlığımız oldu. Sahnelerde de yeri gelince bana yardımcı oluyorlar. Birbirimize tüyo veriyoruz.

Mersin'de doğup, Ankara'da okuduktan sonra İstanbul'a gittiniz. Oyunculuk hayaliniz nerede başladı?

ODTÜ'de işletmede okurken, büyük bir şirketin CEO'su olmak gibi bir hayalim vardı. Üniversite birinci sınıfta dansa başladım. Bir şey sergileyip, seyirci tepkisi almanın beni mutlu ettiğini fark ettim. Oyunculuk istiyordum ama aileme, "CEO olmaktan vazgeçtim" diyemeyeceğim için Miss Turkey'e başvurmaya karar verdim. İlk 20'yekalacağımı düşünüp, bir ajans üzerinden oyunculuk eğitimi alabilirim tahminini yaptım. Derken birinci oldum.

Hemen dizi teklifi geldi mi?

Herkesin sandığı gibi teklifler gelmiyor. 2017 Türkiye güzeli dediğimde insanlar, "Neden ekranda değilsin?" diyorlardı. Ama o kadar kolay değil. Biraz sabretmeyi öğrendim. Bu süreçte oyunculuk eğitimi de aldım.

Aradan dört yıl geçti. "Ya olmazsa" diye bir kırılma noktanız oldu mu?

"Acaba olmayacak mı?" dediğim çok oldu. Böyle bir şeyle uğraşırken İstanbul'da yaşamak zor. Bu süreçtebir e-ticaret sitesinde çalıştım. Orada çok şey öğreniyordum ama kurumsal şirkette olduğum için mutsuzdum. Pandemi döneminde patronum şirketten ayrılınca, ben de istifa ederek, risk aldım. Tamamen deneme çekimlerine odaklandım.

Oyunculukta hedefleriniz neler?

Neden yüksek şeyler hedeflemeyelim? Uluslararası düzeyde ikonikleşecek bir romantik komedi filminde başrol olmak istiyorum. İnşallah bir gün böyle bir fırsat elime geçer.

Oyunculukta kurallarınız var mı?

Belki oluşuyordur. Tabii ki, "Şöyle bir kuralım var" diyecek tecrübem daha yok. Kendime koyduğum kurallar var. Sahne ekibi hazır olduğunda, ben de orada olmalıyım. Zaten çok büyük emek veriyorlar, bir de beni çağırmakla uğraşmamalılar.

'ESTETİĞE KARŞI DEĞİLİM'

Mersin, Ankara ve İstanbul'da yaşadınız. Başka bir yerde de yaşamak ister misiniz?

Abim Kanada'da yaşıyor. Yakın zamanda New York'a taşınmak istiyor. Orada yönetmenlik yapıyor. Kim bilir belki o bir filmin yönetmeni olur, ben de başrolünde yer alırım.

Estetiğiniz var mı?

Dudağımda dolgu var sadece. Estetiğe karşı değilim. İnsan kendini mutlu hissedecekse öyle yaşamalı.

Evlilik düşünceleriniz neler?

Şu anda devam eden bir ilişkim var. Her şey güzel gidiyor, zamanı gelince neden olmasın?

Aşık olduğunuz kişi "Oyunculuğu bırak" derse ne yaparsınız?

Tabii ki bırakmam. Sevdiğim insanlar ve hayalimdeki meslek arasında kalmak istemem. Ama sevdiğim kişinin beni böyle bir seçime zorlamaması gerekir. Sonuçta bu benim hayatım ve başka biri değiştiremez.

'İLK ÖNCE MISS TURKEY BİRİNCİLİĞİNE ÜZÜLDÜM'

Miss Turkey'de ikinci olmanıza rağmen Itır Esen'in tacı geri alındığı için birinci olduğunuzda neler hissettiniz?

Hedefim ikinci olmaktı. Çünkü ikinci olan ülkesini Miss Universe'de temsil etmek için Las Vegas'a gidecekti. İsmim ikincilik için söylendiğinde birinci olmuş gibi sevindim. Bir gün sonra Itır Esen'in tacı alınınca yetkililer arayıp, birinci olduğumu belirttiler. Las Vegas iptal olup, Miss World'de ülkemizi temsil etmeye Çin'e gidileceği için ilk önce üzüldüm. Ama daha sonra iyi ki Çin'e gitmişim diyorum. Çünkü Las Vegas'a tatil için gidilebilir ama Çin'in Sanya adasına gitmek belki akla gelmezdi.

Çin süreciniz nasıl geçti?

Yemek konusunda sıkıntı yaşadım. Spagetti ve bilindik bir çikolata vardı, sadece onları yiyebildim. Oradan sekiz kilo alarak döndüm. Çok fazla İngilizce konuşmadıklarından, dilini bilmediğin insanlarla anlaşmaya çalışmak zordu.

Türkiye'nin en güzeli olmak nasıl bir his?

Türkiye güzeli olmak, en güzeli olmak demek değil. Şimdi sokakta yürüsek, benden güzel

beş kadın bulurum. Ama sadece yüzün ve fiziğin güzel diye birinci seçilmiyorsun.

CEO olma hayaliniz bitti mi?

Ev tekstili üzerine bir marka kurma isteğim var. Bunun için sermaye lazım. İmkanım olduğunda yapmak istiyorum. İşletme ruhum halen mevcut. (Milliyet)

Kaynak: Snob Magazin