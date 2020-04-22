Sercan'ın Mert ile tartışan Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi tepki çekti Survivor'un dün akşam yayınlanan bölümünde Mert ve Nisa arasında gerginlik yaşandı. Nisa'ya duyduğu ilgiden karşılık bulamayan Sercan'ın Nisa'nın arasından boş konuşuyorsun anlamına gelen el hareketi yapması sosyal medyada tepki çekti.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2020, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Kıyasıya rekabetin olduğu yarışta Sercan'ın Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.

MERT VE NİSA ARASINDA GERGİNLİK

İletişim oyununda karşı karşıya gelen Ünlüler takımından Mert ile Gönüllüler takımından Nisa arasında Çekçe küfür etme gerginliği yaşandı. Nisa, kendisi için "O yapamaz zaten" diyen Mert'e kendi dili olan Çekçe cevap verdi. Bunun üzerine sinirlenen Mert ise "Çekçe küfür mü ediyorsun" diyerek tepki gösterdi. İkili arasındaki gerginlik Acun Ilıcalı ve diğer yarışmacıların müdahalesiyle sakinleştirildi.

SERCAN'IN YAPTIĞI HAREKET TEPKİ ÇEKTİ

Geçtiğimiz günlerde özel ilgisinin olduğu Nisa'ya açılan Sercan, aldığı ret cevabıyla büyük üzüntü yaşadı. Mert ve Nisa arasındaki gerginliğe dahil olan Sercan ise Nisa'nın arkasından "Çok konuşma ve boş konuşma" gibi anlamlara gelen el hareketi yaparak tepkisini gösterdi. Sercan'ın bu hareketi sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Hatta Sercan için "Gururuna yediremedi" ve "Reddedilince Sercan gibi olanlar iticisiz" gibi yorumlar yapıldı.

İşte Sercan için yapılan bazı yorumlar...