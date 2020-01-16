16.01.2020 17:45 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:45

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 292,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 292,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 292,50 liradan, bin 927 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 948 liradan, 266,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 270,50 liradan, bin 883 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 913 liradan, 941 liradan alınan Yarım Ziynet 951 liradan ve 471 liradan alınan Çeyrek Ziynet 476 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA