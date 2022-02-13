Ünlü oyuncu Seray Sever kaç yaşında olduğu insanlar tarafından merak ediliyor. Herkesin sevgisini kazanan sempatik Sunucu Seray Sever kaç yaşında ve hangi projelerde yer aldı araştırılıyor. İstanbul doğumlu olan Seray Sever, 2006 yılında çıkardığı albüm sayesinde piyasaya giriş yapmıştır. Herkes tarafından sevilen Seray Sever, yakın zamanda çocuğunu kucağına almayı hazırlanıyor. Hamile olan Seray Sever, heyecanla bebeğini kucağına almayı bekliyor. Seray Sever kimdir? Seray Sever kaç yaşında ve nereli? Seray Sever'in hayatı… Detaylar haberimizdedir…

SERAY SEVER KİMDİR?

Seray Sever, 27 Şubat 1973 İstanbul doğumludur. Türk sunucu, oyuncu, şarkıcı ve yapımcı olan Seray Sever, lise öğrenimini Doğuş Koleji'nde tamamlamıştır. Öğrenimi sırasında TÜBİTAK Matematik Ödüllerinde derece aldı. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunudur.2006 yılının şubat ayında Seyhan Müzik etiketiyle 5 şarkılık Yeni Bir Karar adlı albümünü yayınladı. Bu albümde yer alan İçim Yanıyor ve Yeni Bir Karar adlı şarkıların video klipleri yayınlandı.

2008 yılında dizi, TV programları, reklam ve sinema prodüksiyonları yapmakta olan şirket Zodyak Prodüksiyon'u kurdu. Tekin Acar Kozmetik ortaklığı ile dünyaca ünlü kozmetik üreticisi Kiehl's markasını Türkiye'ye getirdi.

Sunuculuğunu yaptığı programlar :

Popstop (TRT) (1990)

Sabah Şekerleri (Atv) (1996)

ATV'de Pazar (Atv) 1996)

Seç Bakalım (Atv) (1998)

Şans Kapıyı Çalınca (Show TV) (1999)

Aşk Olsun (Atv) (2002)

Kripton (Show TV) (2002)

Popstar (Kanal D) (2004)

Turkstar (Kanal D) (2004)

Başka Yerde Yok (Cine 5) (2005)

Stüdyo 4 (Star TV) (2006)

Seray Sever ve Erkekler (Turkmax) (2007)

Sabahın Körü (Atv) (2007)

Her Şey Dahil (Turkmax) (2008)

Yer aldığı video klipler

"Tavla" (Mirkelam) (1995)

"Hovarda" (Emel Müftüoğlu) (1995)

"İçim Yanıyor" (Seray Sever) (2006)

"Yeni Bir Karar" (Seray Sever) (2006)

Yer aldığı diziler :

Güldüren Cazibe (1998)

Köstebek (1999)

Dadı (2000)

Evdeki Hesap (2000)

Kumkapı Olayı-Üzgünüm (2000)

Ev Hali (2002)

Kurtlar Vadisi (2003)

Esir Şehrin Gözyaşları (2003)

Çocuklar Ne Olacak (2004)

Tatil Aşkları (2004)

Ünlüler Çiftliği (2005)

AB'nin Yolları Taştan (2005)

Erkeksen Seyret (2006)

Yalancı Romantik (2009)

Sıkı Dostlar (2009)

+18 (2011)

Küçük Hesaplar (2012)

Yer aldığı filmler :

O Şimdi Asker (2002)

Banyo (2005)

Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (2007)

Maskeli Beşler: Kıbrıs (2008)

Manda Yuvası (2015)

Yer aldığı reklam filmleri :

Kilim Mobilya (Televizyon) (2005)

Electroworld (Viral reklam) (2011)

Yer aldığı tiyatro oyunları :

Dolunay Katili (2002)

Sevgili Karım (2004)

Yapımcılığını üstlendiği diziler :

Sen Harikasın (Zodyak Prodüksiyon) (2010)

+18 (Zodyak Prodüksiyon) (2011)

Aşk Kaç Beden Giyer? (Zodyak Prodüksiyon) (2012)

SERAY SEVER KAÇ YAŞINDA?

Seray Sever, 27 Şubat 1973 İstanbul doğumlu olup 49 yaşındadır. Seray Sever'in Instagram hesabı "seraysever" kullanıcı ada sahip ve 468 bin takipçisi bulunuyor. Son olarak Seray Sever, yeni doğacak olan bebeğini heyecanla kucağına almayı bekliyor.

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