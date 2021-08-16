Seray Sever'in genç eşiyle yatak pozuna takipçilerinden beğeni yağdı

Jüri üyeliğini yaptığı programın final yapmasıyla soluğu Bodrum'da alan Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi ve kedisinin de içinde bulunduğu yatak pozunu paylaştı. "Günaydın" notuyla yapılan paylaşım, kısa zamanda çok sayıda beğeni aldı.