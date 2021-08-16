Seray Sever'in genç eşiyle yatak pozuna takipçilerinden beğeni yağdı
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Seray Sever'in genç eşiyle yatak pozuna takipçilerinden beğeni yağdı

Seray Sever'in genç eşiyle yatak pozuna takipçilerinden beğeni yağdı
Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Magazin

Jüri üyeliğini yaptığı programın final yapmasıyla soluğu Bodrum'da alan Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi ve kedisinin de içinde bulunduğu yatak pozunu paylaştı. "Günaydın" notuyla yapılan paylaşım, kısa zamanda çok sayıda beğeni aldı.

Sosyal medyayı çok aktif bir şekilde kullanan ünlü sunucu Seray Sever, yaptığı paylaşımlarla takipçilerini hayran bırakıyor.

GENÇ EŞİYLE YATAKTAKİ POZUNU PAYLAŞTI

Jüri üyeliği yaptığı Doya Doya Moda programının final yapmasının ardından Bodrum'da tatile çıkan 48 yaşındaki Sever, son yaptığı yatak paylaşımıyla gündem oldu.

Seray Sever'in genç eşiyle yatak pozuna takipçilerinden beğeni yağdı

PAYLAŞIMINI YORUMLARA KAPATTI

2 yıl önce kendisinden 10 yaş küçük olan Eray Sünbül ile hayatlarını birleştiren ünlü sunucu, eşi ve kedisiyle yataktaki pozunu paylaştı. Kısa zamanda beğeni yağmuruna tutulan paylaşımın yorumlara kapalı olması dikkatlerden kaçmadı.

Seray Sever'in genç eşiyle yatak pozuna takipçilerinden beğeni yağdı
Seray Sever'in genç eşiyle yatak pozuna takipçilerinden beğeni yağdı
Emre İliksiz
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Seray Sever'in genç eşiyle yatak pozuna takipçilerinden beğeni yağdı - Haberler Magazin
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