Seray Sever'in genç eşiyle yatak pozuna takipçilerinden beğeni yağdı
Jüri üyeliğini yaptığı programın final yapmasıyla soluğu Bodrum'da alan Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi ve kedisinin de içinde bulunduğu yatak pozunu paylaştı. "Günaydın" notuyla yapılan paylaşım, kısa zamanda çok sayıda beğeni aldı.
Sosyal medyayı çok aktif bir şekilde kullanan ünlü sunucu Seray Sever, yaptığı paylaşımlarla takipçilerini hayran bırakıyor.
GENÇ EŞİYLE YATAKTAKİ POZUNU PAYLAŞTI
Jüri üyeliği yaptığı Doya Doya Moda programının final yapmasının ardından Bodrum'da tatile çıkan 48 yaşındaki Sever, son yaptığı yatak paylaşımıyla gündem oldu.
PAYLAŞIMINI YORUMLARA KAPATTI
2 yıl önce kendisinden 10 yaş küçük olan Eray Sünbül ile hayatlarını birleştiren ünlü sunucu, eşi ve kedisiyle yataktaki pozunu paylaştı. Kısa zamanda beğeni yağmuruna tutulan paylaşımın yorumlara kapalı olması dikkatlerden kaçmadı.