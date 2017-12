Şerafettin Elçi ölümünün 5. yıldönümünde anıldı



ŞIRNAK - Eski Devlet Bakanı ve Katılımcı Demokrasi Partisi Genel Başkanı Şerafettin Elçi, ölümünün 5'inci yıldönümünde Şırnak'ın Cizre ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Kanser yüzünden 2012 yılında hayatını kaybeden eski Devlet Bakanı ve KADEP Genel Başkanı Şerafettin Elçi, Cizre ilçesinde düzenlenen törenle anıldı. Törene, eski AK Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Emin Dindar, TSO Başkanı Süleyman Çağlı, ESO Başkanı Hafzullah Memduhoğlu, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Elçi için, önce tarihi Ulucami'de öğlen namazını müteakip mevlit okutuldu. Ardından Asri Mezarlığı'nda bulunan kabri ziyaret edilerek, dualar okundu.

Elçi ailesi adına açıklama yapan Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi, "Kimi şahsiyetler var yerleri hiçbir zaman doldurulamayarak, eksiklikleri yaşamın her alanında. Siyasette, kültürde, hukukta ve yaşamın her alanında fark edilebilen insanlardır. Rahmetli Şerafettin Elçi de bunlardan biriydi. Gün geçtikçe onun eksikliği hem bölgede, hem şehirde hem Türkiye genelinde. Siyasette olsun, sosyal yaşamda olsun insanlar o eksikliği fark edebiliyor. Şerafettin Elçi bugün yaşasaydı hem bölge hem de Türkiye genelinde siyaset bu noktada olmazdı. Sorunlar bu kadar büyük olmayacaktı. Bunların bir kısmı çözülmüş olabilirdi. Onun amacı da hem mensubu olduğu Kürt halkı hem Türkiye'de yaşayan herkes ve hatta dünyada genlinde herkesin huzur içerisinde, barış içerisinde, eşitlik içerisinde bir yaşam sağlama amacıydı. Kendisi her zaman açık bir şekilde dile getirirdi, bir şeyler yapılacaksa insan için ve insanlık için yapılmalı diyordu ve şiddeti reddetme temeli de buydu yani insana olan sevgisiydi, her şeyi insanlar için istediği içindi. Kendisini erken kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz" dedi.