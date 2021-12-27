Şentop: İstiklal Marşı milletimizin kimlik kartıdır

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi ( Tbmm ) Başkanı Mustafa Şentop, " İstiklal Marşı, Mehmet Akif Ersoy'un kahraman ordumuza ithaf ettiği, milletimizin bütün fertlerinin aynı şevk ve heyecanla terennüm ettiği, esasen şiir ya da marş hüviyetinin dışında kalan bir metindir. Bu marş, milletimizin kimlik kartıdır" dedi.

Samsun'da TBMM himayesinde İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 85'inci yıldönümü dolayısıyla ' İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu' düzenlendi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki sempozyuma TBMM Başkanı Mustafa Şentop da onursal başkan olarak katıldı.