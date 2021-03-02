Sensörle takip edilen Ulu Cami minaresindeki eğim hareketleri durdu

SİVAS'ta, Anadolu'nun en eski camilerinden olan, Selçuklu dönemi eseri tarihi Ulu Camii'nin 117 santimlik eğime sahip meşhur minaresindeki hareketlilik durdu. Sismik cihazlar ve sensörlerle takip edilen minarede son dönemde eğilme hareketi görülmedi.

Uluanak Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan ve Selçuklu Devleti döneminde 2'nci Kılıçarslan'ın oğlu Kudbeddin Melih Şah tarafından 1196 ile 1197 yılları arasında yaptırılan, Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki tarihi Ulu Camii'nin minaresi, yüzde 7 derecelik eğriliği ile biliniyor. Zaman içinde eğiminde değişiklikler görülen, yerden 35 metre yüksekliğindeki minarenin hareketleri ise sismik cihazlar ile takip ediliyor. Yıl içinde zaman zaman çok küçük oranlarda esnemeler tespit edilen minare, yıllar önce yıldırım düşmesi sonucu oluşan hasara rağmen ayakta duruyor. 10 metrekarelik alan üzerine oturtulan minare, sepet örgüsü motifleri, tuğlalar arasındaki çinileri ile dikkat çekiyor. Eserin minaresindeki eğiklik, çevresinde bulunan diğer camilere kıyasla gözle görülebilecek şekilde ayırt ediliyor. Halen şehrin en büyük camisi niteliğinde olan eser, her gün binlerce kişiye ibadet imkanı sağlıyor.

Sivas'ın simgeleri arasında yer alan Ulu Camii'nin minaresi için başlatılan restorasyon çalışmaları ise sürüyor. Temelden uca 117 santimlik eğimin olduğu ve yaklaşık 8 aydır takip edilen minarede yeni hareket gözlenmedi. Eğimin sabitlendiği minare, yapılacak restorasyon çalışması ile güçlendirilecek.

'EĞİM SABİTLENDİ'

Bilim kurulu tarafından incelendikten sonra minarede kapsamlı restorasyona başlanacağını söyleyen Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, "Minaremiz şu an ihale sürecinde. Önceki gün düzenlenen kurul toplantısında cami içerisinden bir kazı daha yapılmasını istedik. Minarenin 13 metrelik derinlikteki kaidenin ortaya çıkarılması için uğraşıyoruz. Avrupa ülkeleri gibi diğer milletlerde gördüğümüz gibi tarihi eserin bütün varlığıyla görülmesi ve hissedilmesi açısından bu önemli. En azından geçmişteki insanlar hangi mimari veya statik kullanmışlar bunları görmek açısından önemli. Ardıç kazıklarla etrafı çevrilerek muhafaza edilen bir yapı ve onun zemininin nemini ayarlama müthiş bir teknik. Bugün bile hayranlıkla bunu izliyoruz. Şu anda son aşamaya geldik. İzlemeler tamam ve izlemelerde görünen de şu ağırlıklı minarenin eğimi 117 santimdir. Bunun yaz ve kış değişken özellikleri vardı. Şimdi bunun sabitlendiğini görüyoruz. Önümüzdeki hafta bununla ilgili bilim kurulu gelecek. Burasıyla ilgili kararı verecekler. Eğer karar çıkar ve bir kanaat hasıl olursa kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı