Şenol İpek kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Eski manken Şenol İpek kaç yaşında, biyografisi nedir?
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Şenol İpek kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Eski manken Şenol İpek kaç yaşında, biyografisi nedir?

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Şenol İpek kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Eski manken Şenol İpek kaç yaşında, biyografisi nedir?

Eski manken ve oyuncu olan Şenol İpek bugün Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Şenol İpeğin bugün programdan vereceği bilgileri merak eden seyirci aynı zamanda eski mankenin hayatı hakkında da bilinenleri merak ediyor. Peki, Şenol İpek kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Eski manken Şenol İpek kaç yaşında, biyografisi nedir? Şenol İpek'e dair bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Eski manken ve oyuncu olan Şenol İpek bugün Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Şenol İpeğin bugün programdan vereceği bilgileri merak eden seyirci aynı zamanda eski mankenin hayatı hakkında da bilinenleri merak ediyor. Peki, Şenol İpek kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Eski manken Şenol İpek kaç yaşında, biyografisi nedir? Şenol İpek'e dair bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ŞENOL İPEK KİMDİR?

Şenol İpek 1975 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir.
Eski manken ve model Şenol İpek 2005 yılında Emret Komutanım adlı dizide Ali karakteri ile oyunculuk serüvenine adım atmıştır. Daha sonrasında ise Sevda Tepesi Artiz Selim, Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Alemi sinema filminde Cenk, Albatrosun Yolculuğu sinema filminde Kemancı Canan, Hanımeli Sokağı dizisinde Ahmet, Kanıt dizisi, Abbasın Melekleri Sinema ve Tersine sinema filmlerinde rol almıştır.

2002 yılında manken Yüksel Ak ile evlendi.2003 yılında boşandı. Şenol İpek bir dönemde Şebnem Schaefer ile nişanlanıp ayrıldı. 2013 yılının temmuz ayında Bircan Bali (İpek) ile evlendi ve eşi ile İlker Ayrık'ın sunduğu Ben Bilmem Eşim Bilir yarışmasına katıldı. Şenol İpek Boxun Yıldızları yarışmasının tanıtımına yaptığı gösterişli çıkışıyla izleyenlerin merak konusu olmuştur.

Diziler/Filmler

  • Emret Komutanım
  • Sevda Tepesi
  • Hanımeli Sokağı
  • Kanıt
  • Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Alemi
  • Abbasın Melekleri
  • Tersine
  • Albatrosun Yolculuğu

ESKİ MANKEN ŞENOL İPEK KAÇ YAŞINDA?

Şenol İpek 1975 doğumlu olup 46 yaşındadır.

- Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
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