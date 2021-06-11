Şenol Güneş kimdir? Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş kimdir, kaç yaşında, nereli? Biyografisi ve hayatı!

Futbol severler tarafından merak edilen isimler arasında Şenol Güneş geliyor. A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş kimdir, kaç yaşında, nereli? Şenol Güneş'in hayatı, biyografisi ve kariyeri ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

Euro 2020 turnuvasında A Milli Takım teknik kadrosundaki isimler kimlerdir merak edildi. Teknik direötörümüz Şenol Güneş kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Şenol Güneş'in hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

ŞENOL GÜNEŞ KİMDİR?

Şenol Güneş (d. 1 Haziran 1952), Türk teknik direktör, kaleci mevkinde forma giymiş eski millî futbolcudur. Türkiye millî futbol takımının teknik direktörüdür.

Şenol Güneş doğum tarihi : 1 Haziran 1952

Şenol Güneş kaç yaşında : 69 yaşında

Şenol Güneş nereli : Trabzon

Şenol Güneş mesleği ne : A Milli Takım Teknik Direktörü

Şenol Güneş, 1 Haziran 1952 tarihinde, Trabzon'da dünyaya geldi.

Genç yaşlarda sporla ilgilenmeye başlayan Güneş, çocukluk yıllarında basketbola ağırlık verdiyse de, Trabzon şehrine hakim olan futbol sevdasına kapılarak futbolu tercih etti.

İlk olarak Erdoğdu Gençlik Klubü'nde kaleci olarak futbola başlayan Güneş, 17 yaşındayken Trabzonspor'un altyapısına geçiş yaptı.

1969 yılında A. Sebatspor'a transfer olan başarılı kaleci, böylece profesyonel futbol yaşamına geçmiş oldu. 1969-1972 yılları arasında A. Sebatspor'un kalesini koruyan Güneş, bir yandan da Eğitim Enstitüsü'ne devam etti.

1972 yılında tekrar Trabzonspor'a transfer olan Güneş, bu sefer A Takımı'nın kalesini koruma görevini devralmıştı. Trabzonspor forması altında 1972-1987 yılları arasında mücadele eden başarılı kaleci, bu yıllar arasında 6 Türkiye Süper Lig Şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası Şampiyonluğu, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası Şampiyonluğu ve de 3 Başbakanlık Kupası Şampiyonluğu yaşadı.

Trabzonspor'un Türkiye 1. Ligi'nde 3 Büyükler'in hakimiyetine son verip 4. Büyük olarak bu yarışa dahil olmasında en büyük payı olan oyuncu olan Güneş, halen kırılamamış olan Türk futbol tarihinde Süper Lig'de en uzun süre gol yememe rekoru (1.112 dakika) ve bir sezonda en az gol yiyen kaleci (6 gol) olma rekorlarını bu dönemde kırdı.

1976-1987 yılları arasında Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın da kalesini koruyan Güneş, milli forma altında 31 uluslararası maça çıktı. 1987 yılında hem Trabzonspor'dan hem de Milli Takım'dan ayrılan Güneş, emekli olmasının ardından teknik direktör olarak çalışmaya başladı.

İlk olarak 1988-1989 futbol sezonunda Trabzonspor'u çalıştıran Güneş, 1989-1990 futbol sezonunun başlamasından kısa bir süre önce takımından istifa etti ve 1990-1992 futbol sezonlarında Boluspor'un başına geçti.

1992-1993 sezonunda İstanbulspor, 1993-1997 sezonunda Trabzonspor, 1997-1998 sezonunda Antalyaspor ve 1998-1999 futbol sezonunda Sakaryaspor'u çalıştıran Güneş, daha sonra Milli Takım'ın başına geldi

16 Ağustos 2000 tarihinde Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın başına getirilen Güneş, Milli Takım'ı 48 yıllık uzun bir aradan sonra Dünya Kupası'na sokmayı başardı. Güneş'in teknik direktörlük dönemindeki en büyük başarısı şüphesiz 2002 yılında, Fransa'da gerçekleşen FIFA Dünya Kupası oldu.

Milli Takım'ın 2002 FIFA Dünya Kupası'nda 3. olması taraftarları gururlandırırken, Şenol Güneş'de UEFA resmi sitesinde yapılan bir anketle yılın antrenörü seçildi. Güneş 2004 Avrulpa Futbol Şampiyonası'nda Ay-Yıldız'lı ekibimizin elenmesi sonucunda istifa ederek Milli Takım'dan ayrıldı.

2007-2009 yılları arasında Güney Kore'li futbol takımı FC Seoul'u çalıştıran Güneş, 2009-2010 futbol sezonu başlangıcında Hugo Broos'un ayrılmasının ardından Trabzonspor'a geri döndü.

29 Mayıs 2014 tarihinde Bursaspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı ve 2014-2015 sezonu için Bursaspor'un başında göreve başladı.

2015-2016 sezonu için 1 Haziran 2015 tarihinde Beşiktaş ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayarak Beşiktaş'ın teknik direktörü oldu ve şuan halen görevini devam ettirmektedir.

Başarıları

Türkiye Süper Lig Şampiyonluğu; 1975-1976, 1976-1977, 1978-1979, 1979-1980, 1980-1981, 1983-1984. (Trabzonspor)

Türkiye Kupası Şampiyonluğu; 1975-1976, 1977-1978, 1983-1984. (Trabzonspor)

Cumhurbaşkanlığı Kupası Şampiyonluğu; 1975-1976, 1976-1977, 1978-1979, 1979-1980, 1982-1983. (Trabzonspor)

Başbakanlık Kupası Şampiyonluğu; 1975-1976, 1977-1978, 1984-1985. (Trabzonspor)

Türk futbol tarihinde Süper Lig'de en uzun süre gol yememe rekoru. (1.112 dk)

Bir sezonda en az gol yiyen kaleci (6 gol)

Teknik direktörlük kariyeri:

1986 Trabzonspor (Geçici)

1988-1989 Trabzonspor

1989-1990 Boluspor

1990-1992 Boluspor

1992-1993 İstanbulspor

1993-1997 Trabzonspor

1997-1998 Antalyaspor

1998-1999 Sakaryaspor

2000-2004 Türkiye

2005 Trabzonspor

2007-2009 Seoul

2009-2013 Trabzonspor

2014-2015 Bursaspor

2015- Beşiktaş