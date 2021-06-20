Şenol Güneş'in yardımcısı Bayram Bektaş kimdir? Bayram Bektaş kaç yaşında, aslen nerelidir?

Son dönemde internette en çok merak edilen isimler arasında yer alan ve Şenol Güneş'in Milli Takım'daki yardımcılığı görevini yapan Bayram Bektaş, 2002-2003 sezonunda Lucescu ile şampiyonluk yaşayan Beşiktaş'ın 100.yıl şampiyonluğu kadrosunda yer almaktadır. Şenol Güneş'in yardımcısı Bayram Bektaş kimdir? Bayram Bektaş kaç yaşında, aslen nerelidir?

Şenol Güneş'in Milli Takım'daki yardımcılığı görevini yapan Bayram Bektaş, UEFA Pro lisans sahibidir ve Elazığspor, Gaziantep BB Spor, Ümraniyespor, Göztepe, Ankaragücü ve Kayserispor takımlarında teknik direktörlük yapmıştır. Son dönemde internette en çok merak edilen isimler arasında yer alan ve 2002-2003 sezonunda Lucescu ile şampiyonluk yaşayan Beşiktaş'ın 100.yıl şampiyonluğu kadrosunda yer alan Bayram Bektaş kimdir? Bayram Bektaş kaç yaşında, aslen nerelidir?

BAYRAM BEKTAŞ KİMDİR?

Bayram Kadir Bektaş 24 Şubat 1974 yılında Trabzon'da doğaneski futbolcu ve futbol antrenörüdür.

Futbolculuk kariyeri

Futbola Fransa'da Auxerre altyapısında başladı. Türkiye'deki kariyerine ve profesyonel hayata ise Bilecikspor'da başladı. Bir sezon Bilecikspor'da oynadıktan sonra 1995 yılında Sarıyer'e transfer oldu. 2 sezon sonra 1997 yılında Antalyaspor'a geçti. Burada geçirdiği 1 yılın ardından ise Altay'a transfer oldu. Altay'da oynadığı bir sezonda gösterdiği performansla Beşiktaş'ın dikkatini çekti ve sezon sonunda takım arkadaşı Murat Alaçayır ile beraber Beşiktaş'a transfer oldu. 1999-2003 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giydi ve 100.yıl şampiyonluğu kadrosunda yer aldı. 2003 yılında Trabzonspor'a transfer oldu ancak yarım sezonda bir maça bile çıkamadan devre arasında Konyaspor'a transfer oldu. 2004-05 sezonunu da bu takımda geçirirken sezon sonunda Kocaelispor'a transfer oldu. 2005-07 yılları arasında Kocaelispor'da oynayan Bayram sakatlıklar sebebiyle 2007 yılında 33 yaşındayken futbol hayatına nokta koydu.

Futbolculuk sonrası kariyeri

2007 yılında Sivasspor idari menajerliğine getirildi. 2010 yılında ise Bucaspor'da Bülent Uygun'un yardımcılığını yaptı. Bülent Uygun'un istifa edip Eskişehirspor'a geçmesiyle Eskişehirspor'da çalışmaya başladı. 2011 yılında Bülent Uygun'un görevine son verilmesine rağmen yerine getirilen Michael Skibbe'nin yardımcılığını yapmaya devam eden Bektaş, 2011 yılında buradan ayrıldı ve 2012 yılında Bülent Uygun'un çalıştırdığı Elazığspor'da yardımcı antrenörlüğe başladı. 2013 yılında Uygun'un görevinden ayrılması nedeniyle ayrılan Bektaş, 2013-14 sezon öncesi Gaziantepspor'un yardımcı antrenörlüğüne getirildi. Bu takımdan da Bülent Uygun'un ayrılmasının ardından 2013 yılının Aralık ayında ise Bülent Uygun'un Katar Ligi ekiplerinden Umm-Salal SC teknik direktörü olmasıyla yardımcı antrenör oldu.24.05.2015 Tarihinde Elazığspor Profesyonel Takım Antrenörlüğüne getirildi. Bayram Bektaş 07.12.2015 tarihinde kendisini 1.5 yıllığına Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a bağlayan imzayı atmıştır.

Göztepe

2017-2018 sezonunun sonunda Göztepe Kulübü tarafından, takımın teknik direktörü olan Tamer Tuna ile yolların ayrıldığına dair bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Uzun yıllar sonra çıktığımız Süper Lig'deki ilk sezonumuzda teknik direktörlük görevimizi üstlenen ve başarılı bir sezon geçirmemizde çok önemli katkılarda bulunan Tamer Tuna ile yapmış olduğumuz karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Tamer Tuna ve ekibine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki mesleki kariyerinde başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz." ifadelerine ver yerildi. Tamer Tuna ile yollarını ayıran kulüp, teknik direktörlük için Ümraniyespor Teknik Direktörü Bayram Bektaş ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Bayram Bektaş, 9.uncu hafta zirvenin 5.nci yerine Göztepe'yi sokmuştur. Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u yenerek camiaya kendini kanıtlamış ve taraftarla çok ciddi bir ilişki kurmuştur. Bektaş'ın ilk Süper Lig deneyimi olmasına rağmen inanılmaz bir çıkış yaptı ve Göztepe'ye sürekli olarak çok bağlı olduğunu, gelecekte de yer almak istediğini söyledi. Altyapı eğitimini Fransa'da Auxerre takımında alması sebebiyle çok iyi derecede Fransızca konuşan Bektaş, İtalyanca ve İngilizce de bildiğini yaptığı açıklamalarda belirtmiştir.

Başarıları

Sarıyer 1. Lig : 1995-96

Beşiktaş Süper Lig : 2002-03

Profesyonel Futbolculuk Kariyeri