Seni Çok Bekledim oyuncuları kimler? Seni Çok Bekledim dizisi Konusu ne? Seni Çok Bekledim dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Star ekranlarında izleyici ile buluşacak olan yeni dizi Seni Çok Bekledim dizisinin detayları merak ediliyor. Peki, Seni Çok Bekledim dizisi Konusu ne? Seni Çok Bekledim dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Seni Çok Bekledim oyuncuları kimler? İşte, detaylar…
üçlü oyuncu kadrosunda Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun yanı sıra sevilen birçok oyuncunun yer aldığı Seni Çok Bekledim dizisi merakla bekleniyor. Peki, Seni Çok Bekledim oyuncuları kimler? Seni Çok Bekledim dizisi Konusu ne? Seni Çok Bekledim dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
SENİ ÇOK BEKLEDİM DİZİSİ KONUSU NE?
Dizide, Özcan Deniz'in canlandıracağı 'Kadir' karakterinin kardeşi 'Erol' olarak seyirci karşısına çıkacak olan İlhan Şen, dizideki rolü anlattı.
İlhan Şen; "Erol, dışı çok kalabalık, içi kimsesiz olanlardan.
Erol'un anlam veremediği, adını koyamadığı bir derdi, bu derde derman ararken düştüğü dipsiz kuyuları var.
Nefes almasını, bütün akan sularının durulmasını sağlayan tek kişi, tek kıymetlisi, tek sevdiği olan abisinin gelmesi, tesadüf ve kader kavramlarının tam ortasında, Erol'a hayat anlamımda yeni bir rol veriyor" dedi.
SENİ ÇOK BEKLEDİM OYUNCULARI KİMLER?
Hayatında hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inanan Kadir (Özcan Deniz) ve aşka inanmayan Ayliz'in (İrem Helvacıoğlu) masal tadındaki aşkını ekrana getirecek olan 'Seni Çok Bekledim', sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla seyirciyi farklı bir serüvenin içerisine sokacak.
Güçlü oyuncu kadrosunda Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun yanı sıra; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç ve Damla Makar rol alıyor.
Güçlü oyuncu kadrosunda Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun yanı sıra; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç ve Damla Makar rol alıyor.
SENİ ÇOK BEKLEDİM DİZİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Yeni Dizi 'Seni Çok Bekledim' 29 Ocak Cuma 20.00'de Star'da!
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