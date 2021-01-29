Seni Çok Bekledim nerede çekiliyor? Doha nerededir? Seni Çok Bekledim hangi ülkede çekiliyor?

Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Özcan Deniz'in yer aldığı Seni Çok Bekledim dizisi izleyicileri, Seni Çok Bekledim nerede çekiliyor? Seni Çok Bekledim hangi ülkede ve hangi şehirde çekiliyor? Katar neresi? Doha neresi? Dubai nerede? gibi soruları araştırıyor. İşte cevapları...

Seni Çok Bekledim dizisi bu akşam ilk bölümüyle Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Proje tasarımını Özcan Deniz'in üstlendiği Seni Çok Bekledim dizisinin yönetmeni Şahin Altuğ. Gerçek bir hikayeden uyarlanan, Seni Çok Bekledim dizisi Erzincan'dan Katar'a, Katar'dan İstanbul'a uzanan büyülü bir aşkın hikayesini anlatılacak. İzleyenler Seni Çok Bekledim nerede çekiliyor? Seni Çok Bekledim hangi ülkede ve hangi şehirde çekiliyor? Doha neresi? ve Katar nerede? sorularını fragmanı görünce merak etti! İşte cevaplar...

SENİ ÇOK BEKLEDİM NEREDE ÇEKİLİYOR?

Herkesin merakla beklediği Star'ın yeni dizisi 'Seni Çok Bekledim', dev bir prodüksiyonla çekimlerine devam ediyor. İlk olarak Erzincan'da 10 gün süren çekimlerin ardından İstanbul'a gelen oyuncular ve kamera arkası ekip, buradaki çekimlerin ardından, ilk bölüm sahneleri tamamlamak için Katar'ın başkenti Doha'ya hareket etti.

DOHA NEREDEDİR, NERESİ?

Doha (Arapça:ed-Devha), Katar'ın başkenti ve en büyük şehridir. Şehir, ülkenin doğusunda Basra Körfezi kıyısında yer almaktadır. Doha'nın nüfusu 2015 yılı itibarı ile 956,460 olup ülke nüfusunun %40'ı şehir ve banliyölerinde yaşamaktadır ve aynı zamanda ülkenin ekonomik merkezidir. Doha, Katar'ın yedi belediyesinden biridir.

Haziran ayı ile başlayan ve 38-48 dereceye varan sıcaklık ekim ayı ile birlikte 25-30 derece olan en düşük ısıya ulaşmaktadır. Ziyaret için en uygun zaman ideal sıcaklıkta bulunan Ocak ve Şubat aylarıdır. Monarşiyle yönetilen ülkede 2000'li yıllardan itibaren başlayan ve hâlen devam eden yoğun bir inşaat çalışması vardır. Nüfusun büyük çoğunluğunu hâlen devam etmekte olan inşaat sektöründe çalışan yabancı uyruklu işçiler oluşturur. Şehrin büyük bir ticaret ve alışveriş merkezine dönüştürülüp Orta Doğu'da Dubai ile yarışır bir şehir olması planlanmaktadır. Yapımı hâlen devam eden yeni Doha Uluslararası Havaalanı Projesi (NDIA) de buna en iyi örnektir. Proje, tamamlandığında bölgenin en büyük havaalanı olarak Orta Doğu'nun yeni aktarma ve bakım merkezi olması beklenmektedir. 2006 yılında 15. Asya Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmıştır. Aga Khan ödülüne layık görülen Katar Ulusal Müzesi bu kenttedir.

KATAR NEREDE, NERESİ?

Katar, resmî adıyla Katar Devlet (Arapça: Devletü't-Katar), Arap Yarımadası'nın doğusunda bulunan bir Basra Körfezi ülkesi. Tek kara sınır komşusu Suudi Arabistan olup diğer tarafları Basra Körfezi ile çevrilidir. Kuzeybatısında Bahreyn, batı ve güneyinde Suudi Arabistan, doğusunda Birleşik Arap Emirlikleri ve kuzeyinde İran bulunur.

2,15 milyon nüfuslu Katar, artan petrol fiyatları ve sahip olduğu doğalgaz rezervleri sayesinde kişi başına düşen gelire göre dünyanın en zengin ülkesidir. Katar, Orta Doğu'daki bütün körfez ülkelerinde olduğu gibi ekonomik olarak hızla gelişmektedir.

Katar, uzun yıllar bölge aşiret beylerinin emri altında yönetilmiştir. Bölge genellikle göçebe kabilelerin yaşadığı yer olduğu için idaresinde de sık sık değişmeler meydana gelmiştir. 19. yüzyılda bölgenin idaresi bugünkü emîrin büyük dedesi olan Muhammed al Sani'ye geçmiştir.

Ülkede fiilî Türk egemenliği ilk olarak 1852'de, daha sonra ve kesin olarak 1871'de Muhammed el-Sani'nin daveti üzerine başlamıştır. Katar'ın bugünkü başkenti Doha (Kal'atü't-Türk adı verilen kale) ve yine bugün ABD üssünün bulunduğu el-Obeid'e yerleşen Türk birlikleri 1913'e kadar kaldılar. Katar da Basra Vilayeti'nin Lahsa sancağına bağlı bir kaza (ilçe) oldu. Al-Sani ailesi de Osmanlı kaymakamları olarak görev yapmaya başlamışlardır. Osmanlı Devleti Katar üzerindeki haklarından 29 Temmuz 1913'te vazgeçti. Son Türk askeri Katar'dan Ağustos 1915'te çekildi. I. Dünya Savaşı'nın çıkmasının akabinde 3 Kasım 1916'da Katar Britanyalı işgaline girdi. Katar, 3 Eylül 1971'de Britanyalı hâkimiyetinden ayrılarak resmen bağımsız bir devlet olmuştur.