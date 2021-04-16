Seni Çok Bekledim bugün yok mu?

Star'ın sevilen dizisi Seni Çok Bekledim'i ekranda göremeyen izleyiciler, Seni Çok Bekledim bugün yok mu, sorusunun yanıtını araştırdı. Peki, Seni Çok Bekledim bugün yok mu? Seni Çok Bekledim ne zaman?

Önceleri Cuma günleri saat 20.00'de Star Tv ekranlarından yayınlanan Seni Çok Bekledim'in yeni bölümünüekranda göremeyen dizi severler Seni Çok Bekledim bugün yok mu, merak etti. Peki, Seni Çok Bekledim bugün yok mu?

SENİ ÇOK BEKLEDİM BUGÜN YOK MU?

Seni Çok Bekledim dizisi gün ve saat değişikliğine gitti. Önceleri Cuma günleri saat 20.00'de Star Tv ekranlarından yayınlanan dizinin yeni bölümleri artık Çarşamba günü yayınlanacak. Seni Çok Bekledim dizisi artık her Çarşamba Star Tv ekranlarında saat 20.00'de yayınlanacaktır.

SENİ ÇOK BEKLEDİM FİNAL Mİ YAPTI?

Dizi final yapmadı. Dizinin günü değiştiği için bugün ekranlara gelmedi. Bugün Star TV'de "Kuzeyin Oğlu Volkan Konak" programı olacak. Seni Çok Bekledim dizisi ise Çarşamba gününe alındı.

SENİ ÇOK BEKLEDİM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Seni Çok Bekledim yeni gününde 21 Nisan günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara gelecek.

SENİ ÇOK BEKLEDİM OYUNCULARI

Özcan Deniz : Kadir Eren

İrem Helvacıoğlu : Ayliz Göksu Eren

İlhan Şen : Erol Eren

Mustafa Uğurlu : Cemal

Lila Gürmen : Mihre

Caner Şahin : Selahattin

Türkü Turan : Meryem

Durul Bazan : İsmet

Yıldız Kültür : Hidayet

Ali İpin : Rıza

Şehsuvar Aktaş : Osman Efe

Selen Domaç : Songül

Hakan Ummak : Zaza

Sibel Şişman : Şebnem

Gürkan Güzeyhuz : Serkan

Damla Makar : Nezahat

Ömer Gökay Şanlıer : Umut

Nihan Büyükağaç : Sibel

SENİ ÇOK BEKLEDİM KONUSU NE?

13 Mart 1992. Eren ailesinin büyük bir depremle dağıldığı tarih. Kadir Eren, 17 yaşında öldü sanılıp diğer cesetlerin yanına konulurken açar gözlerini. Hayata dönmüştür dönmesine ama canından çok sevdiği babasını kaybetmiştir. Annesi başka bir adamla evlenmiştir. Kadir bir daha tutunamaz hayata, hep bir şeyler eksiktir. Ta ki Ayliz'i görünceye kadar... O gün parmağından çıkarmadığı babasının yadigarı yüzüğü yuvarlanıp Ayliz'in ayaklarının dibine gelir. Tıpkı babasının yüzüğünün annesine gelmesi gibi. O andan itibaren hayat onları hep bir araya getirir. Bu karşılaşmalar Kadir'i her seferinde Ayliz'e daha da yakınlaştırsa da Ayliz'i ürkütmektedir. Çünkü Ayliz bir başkasıyla evlenmek üzeredir. İki ailenin iç içe geçmiş kirli sırları bir bir ortaya çıkarken, Kadir ve Ayliz'in aşkı bu sınavdan geçebilecek mi?

SENİ ÇOK BEKLEDİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kadir, gemileri yakmış, Cemal'e karşı savaş baltalarını çıkarmıştır. Kardeşi Erol'la işbirliği yaparak şirketteki hisse dengesini lehine çevirme kararı alır. Ancak tam bu sırada öğrendikleri aklını fena halde karıştırır. Ayliz, yaşadığı şokun etkisindedir. Tesellisi, durumdan habersiz olsa bile, her zaman yanında olan Kadir'dir. İsmet, Cemal'in baskısıyla bildiklerini Kadir'le paylaşamaz. Yine de öğrendiği bilgi, başına bela olur. Karısı Songül'le birlikte kan donduran bir olayla yüzleşirler. Cemal, bir an önce hamlesini yapıp şirketi ele geçirmenin derdindedir. Kadir'i saf dışı bırakacak bir planın peşindeyken kendi öz oğlu Erol'a vereceği zarar aklının ucundan bile geçmez.