Sendikacılar "Performans Değerlendirme" Sistemini Protesto Etti

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Sivas Şubesi üyeleri "Performans Değerlendirme" sistemini protesto etti.

Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan grup adına basın açıklaması metnini okuyan Eğitim- Bir- Sen Sivas 1 Nolu Şube Başkanı İlhan Karakoç, "Performans Değerlendirme" sistemine son verilmesi gerektiğini söyledi.

Taslağın bir bütün olarak incelendiğinde eğitimin niteliğine ve öğretmenin mesleki gelişimine hiçbir katkısının olmayacağını aktaran Karakoç, "Aksine kurumsal bütünlüğü, mesleki motivasyonu, çalışma barışını ve iş birliğini zedeleyeceği, öğretmenin mesleğine odaklanması yerine performans puanını yükseltme ve yazılı sınava hazırlanma eksenli bir çalışma hayatına yönlendireceği görülmektedir.

Performansı ölçmek iddiasıyla öğretmenleri ayrıştıracak, kurumsal bütünlüğü, mesleki dayanışmayı, iş birliği içinde çalışma hevesini zedeleyecek bir uygulamanın eğitimin var olan niteliğine de bir darbe vuracağı hesaba katılmalıdır." dedi.

Sistemin, eğitimcilerin moral ve motivasyonunu bozacağını, yüzyüze bakanları karşı karşıya getireceğini savunan Karakoç, "Performans değerlendirme sisteminin hukuki ve kanuni bir dayanağı yoktur. Performans değerlendirmesinin herhangi bir analizin sonucu olmadığı gibi, neye ve kime hizmet ettiği de belli değildir." diye konuştu.

Eşit olmayan şartlarda hizmet verenleri aynı kıstaslarla ölçmeye çalışmanın hakkaniyete aykırı olduğuna vurgu yapan Karakoç, Milli Eğitim Bakanlığının performansının sorgulanmadan öğretmenin performansının sorgulanmasının doğru olmadığını da sözlerine ekledi.