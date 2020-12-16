Şenay Gürler kimdir, kaç yaşında? Şenay Gürler'in kızı, eşi kimdir? Şenay Gürler dizileri ve Instagram hesabı!
Başarılı bir oyuncu olan Şenay Gürler, pek çok yapımda rol aldı. Dizi ve filmlerde eskisi kadar görünmeyen oyuncu özel hayatı ile magazin gündemine gelmeye devam ediyor. Şenay Gürler kimdir, kaç yaşında? Şenay Gürler'in kızı, eşi kimdir? Şenay Gürler dizileri ve Instagram hesabı!
Şenay Gürler hakkında merak edilenleri sizler için derledik...
ŞENAY GÜRLER KİMDİR?
Şenay Gürler Türk sinema, televizyon ve tiyatro oyuncusudur.
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Bölümü'nden mezundur.
Tiyatro
Savaş İkinci Perde Çıkıcak:İstanbul Devlet Tiyatrosu
Kocasını Pişiren Kadın:Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu
Ermişler Yada Günahkarlar:Oyun Atölyesi
Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim:Yeni Tiyatro
Parkta:Aksanat Prodüksiyon Tiyatrosu
İçerdekiler:İzmir Sanat Tiyatrosu
Ödenmeyecek Ödemiyoruz:İzmir Sanat Tiyatrosu
Televizyon
TRT İzmir Televizyonu: Çeşitli Belgesel ve Programlar (Sunucu)
TRT İstanbul Televizyonu: Çeşitli Kültür Sanat Programları (Sunucu)
Show TV: Sen Olsaydın (Sunucu)
ŞENAY GÜRLER FİLMLERİ
2006 Çinliler Geliyor (Ayşe)
2006 İlk Aşk (Kısmet)
2005 Döngel Karhanesi (Sabahat)
2004 Korkuyorum Anne (İpek, Yön: Reha Erdem)
ŞENAY GÜRLER DİZİLERİ
2008 Çemberin Dışında (Kamuran)
2006 Acemi Cadı (Selda)
2004 Avrupa Yakası (Fatoş)
2004 Şansa Bak (Neşe)
2002 Biz Size Aşık Olduk (Güzin)
2001 Cinlerle Periler (Ümran)
2000 Eyvah Kızım Büyüdü
1999 İkinci Bahar
1996 Kara Melek (Nesrin)
1996 Çılgın Bediş (Emel)
1995 Sahte Dünyalar
1994 Kaygısızlar (Cazibe)
Aldığı ödüller
2006 Sinema Yazarları Derneği Ödülleri, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü (Korkuyorum Anne)