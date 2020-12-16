Şenay Gürler kimdir, kaç yaşında? Şenay Gürler'in kızı, eşi kimdir? Şenay Gürler dizileri ve Instagram hesabı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Şenay Gürler kimdir, kaç yaşında? Şenay Gürler'in kızı, eşi kimdir? Şenay Gürler dizileri ve Instagram hesabı!

16.12.2020 17:05 | Son Güncelleme: 16.12.2020 17:08
Şenay Gürler kimdir, kaç yaşında? Şenay Gürler'in kızı, eşi kimdir? Şenay Gürler dizileri ve Instagram hesabı!

Başarılı bir oyuncu olan Şenay Gürler, pek çok yapımda rol aldı. Dizi ve filmlerde eskisi kadar görünmeyen oyuncu özel hayatı ile magazin gündemine gelmeye devam ediyor. Şenay Gürler kimdir, kaç yaşında? Şenay Gürler'in kızı, eşi kimdir? Şenay Gürler dizileri ve Instagram hesabı!

Şenay Gürler hakkında merak edilenleri sizler için derledik...

ŞENAY GÜRLER KİMDİR?

Şenay Gürler Türk sinema, televizyon ve tiyatro oyuncusudur.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Bölümü'nden mezundur.

Tiyatro

Savaş İkinci Perde Çıkıcak:İstanbul Devlet Tiyatrosu

Kocasını Pişiren Kadın:Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu

Ermişler Yada Günahkarlar:Oyun Atölyesi

Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim:Yeni Tiyatro

Parkta:Aksanat Prodüksiyon Tiyatrosu

İçerdekiler:İzmir Sanat Tiyatrosu

Ödenmeyecek Ödemiyoruz:İzmir Sanat Tiyatrosu

Televizyon

TRT İzmir Televizyonu: Çeşitli Belgesel ve Programlar (Sunucu)

TRT İstanbul Televizyonu: Çeşitli Kültür Sanat Programları (Sunucu)

Show TV: Sen Olsaydın (Sunucu)

ŞENAY GÜRLER FİLMLERİ

2006 Çinliler Geliyor (Ayşe)

2006 İlk Aşk (Kısmet)

2005 Döngel Karhanesi (Sabahat)

2004 Korkuyorum Anne (İpek, Yön: Reha Erdem)

ŞENAY GÜRLER DİZİLERİ

2008 Çemberin Dışında (Kamuran)

2006 Acemi Cadı (Selda)

2004 Avrupa Yakası (Fatoş)

2004 Şansa Bak (Neşe)

2002 Biz Size Aşık Olduk (Güzin)

2001 Cinlerle Periler (Ümran)

2000 Eyvah Kızım Büyüdü

1999 İkinci Bahar

1996 Kara Melek (Nesrin)

1996 Çılgın Bediş (Emel)

1995 Sahte Dünyalar

1994 Kaygısızlar (Cazibe)

Aldığı ödüller

2006 Sinema Yazarları Derneği Ödülleri, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü (Korkuyorum Anne)

İlgili Haberler

Gülşah Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında? Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi kimdir? Gülşah Saraçoğlu Instagram hesabı!
Gülşah Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında? Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi kimdir? Gülşah Saraçoğlu Instagram hesabı!
Menajerimi Ara Melis Birkan kimdir, kaç yaşında? Melis Birkan'ın eşi kimdir? Melis Birkan filmleri, dizileri!
Menajerimi Ara Melis Birkan kimdir, kaç yaşında? Melis Birkan'ın eşi kimdir? Melis Birkan filmleri, dizileri!
MasterChef Mustafa kimdir, nereli, kaç yaşında? Masterchef Mustafa Aydın Instagram hesabı!
MasterChef Mustafa kimdir, nereli, kaç yaşında? Masterchef Mustafa Aydın Instagram hesabı!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Fahrettin Koca Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Hadise Alişan Hakan Taşıyan Birkan Sokullu
Spor Falcao Ersun Yanal Pierre Webo Burak Yılmaz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Çocuk Samsun Beşiktaş Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şenay Gürler kimdir, kaç yaşında? Şenay Gürler'in kızı, eşi kimdir? Şenay Gürler dizileri ve Instagram hesabı! | Haberler.com
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 17:15:50. #1.14#
title