senarist Tülay Bilginer hayatını kaybetti
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senarist Tülay Bilginer hayatını kaybetti

senarist Tülay Bilginer hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gazeteci, yazar, senarist Tülay Bilginer vefat etti.

Gazeteci, yazar, senarist Tülay Bilginer vefat etti. 

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, Tülay Bilginer'in vefatının ardından baş sağlığı mesajı yayınladı. Mesajda "Değerli meslektaşımız Tülay Bilginer'i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Uzun yıllar gazetecilik ve yazarlık alanında başarıyla hizmet veren, önceki TGC Başkan Yardımcılarından kaybettiğimiz Recep Bilginer'in kızı, Engin Bilginer'in de kardeşi olan Tülay Bilginer'in ailesinin, yakınlarının, basın topluluğumuzun acısını paylaşıyor, baş sağlığı ve sabır diliyoruz." ifadeleri yer aldı. 

TÜLAY BİLGİNER KİMDİR?

İstanbul'da 1947'de doğdu. İlk ve orta öğreniminden sonra, Almanya'da iktisat ve işletme öğrenimi gördü. Gazeteciliğe öğrencilik yıllarında, Ses, Hayat dergileri ile Cumhuriyet ve Politika gazetelerinde başladı. Bilginer, Türk Haberler Ajansı, Hürriyet, Kelebek, Tercüman, İnci, Sabah, Bugün, Hürgün, Gazete, Akşam, TV'de 7 Gün ve Hürriyet Pazar'da çalıştı. Elele, Gezinti, Tempo, Nokta, Rapsodi in Blue, Go, Trend, Panoroma ve Haber Extra dergilerinde görev yaptı.1987'de "Yaşayan Yalılar" adlı dizisiyle, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından, Seri Röportaj Dalında Yılın Gazetecisi seçildi. 1988'de Kelepçeli Günler dizisiyle ÇGD'nin İnceleme Dalında Yılın Gazetecisi ödülünü aldı. Tülay Bilginer iletişim, basınla ilişkiler, gazetecilik, reklam, yazım tekniği, senaryo ve metin yazarlığı ve güzel konuşma dersleri veriyordu. Evli ve bir kız annesiydi. Bilginer, Aşkın Romansı: Fakat Filmin Sonu Böyle Bitmedi (2014)  isimli bir roman yazdı.  Sabiha Gökçen'in manevi babası Atatürk'le olan hayatını anlatan, "Mavi Tango" adlı televizyon dizisinin senaryosunu, metin yazarlığını ve yönetmenliğini yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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