Şen Şeftali Şenliği'nde üretici kasa kasa satış yaptı

İZMİR'in Selçuk ilçesinde düzenlenen 'Şen Şeftali Şenliği'nde Belevi şeftalisinin hasadı yapıldı. İç piyasanın yanı sıra Rusya ve Ortadoğu'ya da ihraç edilen şeftali, üreticinin yüzünü güldürdü. Kilogramını 2,5 ile 4 TL arasında satan üreticilerden her biri, bir saat içinde ortalama 80 kasa şeftali sattı. Maharetli kadınların elinden çıkan şeftaliden yapılan tatlı ve yemekler de büyük ilgi gördü.

İzmir'in Selçuk ilçesi Belevi Mahallesi'nde bu yıl 10'uncu kez 'Şen Şeftali Şenliği' düzenlendi. Belevi şeftalisinin, Artemis'in bereketli topraklarından toplanarak tezgahlarda sergilendiği şenlikte, el emeği hediyeliklerden yöresel lezzetlere, reçellerden, yöre kadınlarının elleriyle hazırladığı yiyeceklere kadar birçok ürün satışa sunuldu. Türkiye'nin en lezzetli şeftalileri arasında yer alan ve dünyanın birçok ülkesine ihracatı yapılan Belevi şeftalisinin tanıtımının yapıldığı şenlikte, üreticinin de bereketli geçen sezon sebebiyle yüzü güldü.

Şenlikte şeftali marmeladından, reçeline, şeftali suyundan tatlılarına kadar şeftaliye dair her şey yer aldı. Selçuk Belediyesi binası önünden 'Şeftaliye Pedalla' bisiklet turu etkinliğiyle başlayan şenlik kapsamında, ziyaretçilerin de katılımıyla şeftali hasadı gerçekleştirildi.

Şeftali fidanı dağıtımının da yapıldığı etkinlikte, en iyi şeftali, en iyi şeftalili yemek ve tatlı yarışması düzenlendi. Ziyaretçiler ise kavurucu sıcağa aldırmadan şenliğin tadını çıkardı. Bu yıl şenliğin çok farklı bir konseptte olduğunu ifade eden Selçuk Belediye Başkanı CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel, "Bu yıl festivalin 10'uncusu yapılıyor ama bence bugün bir tarih yazılıyor. Toplum tüketim haline geldi ve üretimden uzaklaştı. Bizim tarıma, çiftçimize, üretime emek katan insanlara sahip çıkmamız gerekiyor. Bu şenlikte bunun bir kanıtı. Şeftali aynı zamanda baharın müjdecisidir. Şuanda da biz baharı getirdik ve 'Şen Şeftali' ile baharı kutluyoruz. Bütün çiftçilerimize hayırlı sezonlar diliyorum" dedi.

'BÖLGEDE 70 FARKLI ŞEFTALİ TÜRÜ YETİŞİYOR'

Şenlik için bir ton şeftali getirdiğini ifade eden şeftali üreticisi Şaban Ok, "Şeftali sezonu oldukça güzeldi. Bölge olarak ihracat kapasitemiz yüksek. Bölgede 70 farklı şeftali çeşidi yetişiyor. Mayıs ayının 15'inden Ağustos'un 20'sine kadar şeftali sezonumuz devam ediyor. İç piyasanın yanı sıra Rusya ve Orta Doğu'ya da ihracat yapıyoruz. Kaliteli ve taze şeftalilerimiz tüm dünya tarafından tercih ediliyor. Türkiye'nin kalite bakımından en iyi şeftalileri Selçuk'ta yetişiyor. Bu sezon oldukça verimli bir sezondu. Güzel sonuçlar aldık. İhracat talebi yoğundu. Şuan bizim standımızda şeftalinin kilosu cinsine göre 2,5 ile 4 TL arasında satılıyor. Festivallerde şeftali çok ilgi görüyor ama bu sezon çalışmalar çok daha kapsamlı yapılmış. Bu şenliği düzenleyen herkese teşekkür ediyoruz. Yoğun bir talep ve ilgi söz konusu" dedi.

'BELEVİ ŞEFTALİSİ DÜNYADA BİR NUMARADIR'

Şenliğe ilk defa katıldığını ifade eden Yaşar Yaman, "Ben 20 yıldır Avrupa'da yaşıyorum ancak burada arazim var ve şeftali üreticiliği yapıyorum. Böyle organizasyonların her yıl devam etmesini istiyoruz. Üreticiler olarak para kazanıyoruz ve mutluyuz. Bu sezon çok verimli bir sezondu. Satışlar ve ihracat oldukça iyiydi. Dış pazar ve iç pazar çok iyiydi. Ben yıllardır Avrupa'da yaşıyorum ve orada küçücük bir şeftaliyi 2 eurodan satın alıyoruz. Ancak Belevi şeftalisi dünyada bir numaradır. Fiyatı da oldukça uygun. Şuan ben şeftalinin kilosunu 3 TL'den satıyorum. Bugün şenlikte satmak üzere 150 kasa şeftali getirdim ve bir saat içinde 80 kasanın satışını yaptım" diye konuştu.

ŞEFTALİNİN KURABİYESİ 'YOK' SATTI

Şenlikte el emeği lezzetleri sergileyen Ayşe Kimsesiz, "Standımızda şeftalili kurabiye, baklava, börek çeşitleri, kalburabastı, sarma ve keşkek sergiliyoruz. Bütün festivallere katılıyorum ve evlere sipariş yapıyorum. Yöremizde şeftali aromasıyla ve bütün çeşitleriyle çok güzel yetişiyor ve festivallerde de yoğun ilgi görüyor. Dün bütün gece bu ürünleri hazırladım ve kısa süre içinde hepsi tükendi bu yüzden çok mutluyum" dedi. Şenlik ziyaretçilerinden İlkay Kızılkan, "Biz şenliğe Seferihisar'dan katıldık. Bugün hem buradaki etkinliklerle hem de satın aldığımız taze yöresel ürünlerle güzel bir gün geçiriyoruz. Ben buranın şeftalisiyle ünlü olduğunu duydum ve bir kasa şeftali satın aldım. Şeftaliyi denedim ve gerçekten dedikleri kadar varmış" dedi.



Kaynak: DHA

- İzmir