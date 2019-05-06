Şen: "Restorasyon Çalışmalarına 13 Milyon Lira Harcandı"

Samsun Vakıflar Bölge Müdür Vekili Ceyhan Şen, Samsun'da 2004 yılından bu yana restorasyon çalışmalarına 13 milyon lira harcadıklarını açıkladı.

Samsun'da 6-12 Mayıs "Vakıf Haftası" kapsamında Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu gerçekleştirildi. 6-12 Mayıs "Vakıf Haftası" etkinlikleri bu yıl "Vakıf Medeniyetinde Ramazan Ayı" temasıyla gerçekleştirilmekte. Etkinlikler kapsamda Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Sırasıyla Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Vakıfbank Karadeniz Bölge Müdürlüğü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı ve Samsun Spor, Eğitim ve Tanıtma Vakfı tarafından çelenk sunumu gerçekleştirildi.

"Restorasyonlara 13 milyon lira harcandı"

Çelenk sunumunun ardından açıklamalarda bulunan Samsun Vakıflar Bölge Müdür Vekili Ceyhan Şen, son yıllarda bazı vakıf eserlerinden bir kısmının harap durumda ve üzerinde otlar bitmişken ihya edilip ağlayan eserden gülen esere dönüştürüldüğünü söyledi. Bölgede onarıma ihtiyacı olan vakıf eski eserlerinin yüzde 90'ının restorasyonunun tamamlandığını diğerleriyle ilgili ise proje çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Şen, "Samsun ve ilçelerinde 2004 yılından bu yana Vakıf kültür varlıklarının tamamına yakını restore edilmiştir. Bunlardan bazıları Samsun Büyük Cami, Pazar Camisi, Yalı Camisi, İsababa Camisi, Göğceli Camisi'dir. Samsun Süleyman Paşa Medresesi ve Medrese Cami'nin onarımı tamamlanmış olup Medrese Camisi ibadete açılmıştır. Taşhan'ın da restorasyonu tamamlanmak üzere. Şifa Hamamı onarımı ise devam etmekte. Bu eserlerin onarımı için yaklaşık 13 milyon lira harcandı" dedi.

"Sosyal yardım hizmetleri devam ediyor"

Vakfiyeler gereği sosyal yardım (kuru gıda, eğitim yardımı, muhtaç aylığı) hizmetlerinin sürdüğü bilgisini veren Şen, "Samsun, Ordu ve Sinop'ta 600 aileye kuru gıda yardımı yapılmakta olup yıllık maliyeti 852 bin 228 liradır. Ayrıca 215 muhtaç kişiye aylık 817 lira muhtaç aylığı bağlanmış olup 515 ilköğretim öğrencisine aylık 60 lira, 82 üniversite öğrencisine aylık 250 lira ve 13 yabancı üniversite öğrencisine 500 lira eğitim yardımı yapılmakta" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA