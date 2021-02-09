'Sen Kimsin?' filmi konusu nedir? Filmin konusu nedir? Çekimleri ve oyuncuları kimler?
Tolga Çevik'in hem senaristliğini yaptığı, hem de başrolde olduğu,2 Mart 2012 tarihinde vizyona giren,Tekin ve emekli trafik polisi İsmail Abi'nin kaybolan bir kızı aradığı süreci anlatan komedi aksiyon filmidir. Peki, 'Sen Kimsin?' filmi konusu nedir? Filmin konusu nedir? Çekimleri ve oyuncuları kimler?
Tolga Çevik'in hem senaristliğini yaptığı, hem de başrolde olduğu,2 Mart 2012 tarihinde vizyona giren,Tekin ve emekli trafik polisi İsmail Abi'nin kaybolan bir kızı aradığı süreci anlatan komedi aksiyon filmidir. Peki, 'Sen Kimsin?' filmi konusu nedir? Filmin konusu nedir? Çekimleri ve oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde...
SEN KİMSİN KÜNYESİ NEDİR?
Yönetmen: Ozan Açıktan
Yapımcı: Necati Akpınar
Oyuncular: Tolga Çevik, Köksal Engür, Toprak Sergen, Pelin Körmükçü, Zeynep Özder
Müzik: Jingle House
Stüdyo: BKM
Cinsi: Sinema Filmi
Türü: Komedi,aksiyon
Renk: Renkli
Süre: 105 dakika
Ülke: Türkiye
Dil: Türkçe
SEN KİMSİN? FİLMİ KONUSU
Sen Kimsin?, Tolga Çevik'in hem senaristliğini yaptığı, hem de başrolde olduğu,2 Mart 2012 tarihinde vizyona giren,Tekin ve emekli trafik polisi İsmail Abi'nin kaybolan bir kızı aradığı süreci anlatan komedi aksiyon filmi.
FİLMİN KONUSU NEDİR?
Tekin (Tolga Çevik) ve emekli trafik polisi yardımcısı İsmail Abi (Köksal Engür), kaybolan bir kızı bulmak için, hayatları pahasına her türlü tehlikeyi göze alır. Sıradan bir kayıp kız vakasının peşinde başlayan hikâye, hesaplaşmaların, oyun içinde oyunların geliştiği bir maceraya dönüşür. Kim masum kim suçlu birbirine karışır. Hafiyelerimizin tek bir hatası vardır, o da kendi yöntemlerini kullanmak!
ÇEKİMLER
Filmin çekimleri Yenikapı, Kuruçeşme, Fatih, Seyrantepe, Karaköy, İstinye, Eminönü, Kasımpaşa, Kartal gibi çeşitli semtlerde geceli gündüzlü 6 hafta sürdü. Tolga Çevik'în hayat verdiği Tekin karakterine İstanbul sokaklarında Zeynep Özder (Pelin) eşlik etti.
OYUNCULAR
Tolga Çevik (Tekin Yüksek)
Köksal Engür (İsmail Abi)
Toprak Sergen (Uşak)
Pelin Körmükçü (Suzan)
Zeynep Özder (Pelin)
Çetin Altay
Orçun İynemli
Cevher Hikmet Güzey
Mahir İpek
Hakan Salınmış
Celal Belgil
Aziz Sarvan