'Sen Kimsin?' filmi konusu nedir? Filmin konusu nedir? Çekimleri ve oyuncuları kimler?

Tolga Çevik'in hem senaristliğini yaptığı, hem de başrolde olduğu,2 Mart 2012 tarihinde vizyona giren,Tekin ve emekli trafik polisi İsmail Abi'nin kaybolan bir kızı aradığı süreci anlatan komedi aksiyon filmidir. Peki, 'Sen Kimsin?' filmi konusu nedir? Filmin konusu nedir? Çekimleri ve oyuncuları kimler?

Tolga Çevik'in hem senaristliğini yaptığı, hem de başrolde olduğu,2 Mart 2012 tarihinde vizyona giren,Tekin ve emekli trafik polisi İsmail Abi'nin kaybolan bir kızı aradığı süreci anlatan komedi aksiyon filmidir. Peki, 'Sen Kimsin?' filmi konusu nedir? Filmin konusu nedir? Çekimleri ve oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde...

SEN KİMSİN KÜNYESİ NEDİR?

Yönetmen: Ozan Açıktan

Yapımcı: Necati Akpınar

Oyuncular: Tolga Çevik, Köksal Engür, Toprak Sergen, Pelin Körmükçü, Zeynep Özder

Müzik: Jingle House

Stüdyo: BKM

Cinsi: Sinema Filmi

Türü: Komedi,aksiyon

Renk: Renkli

Süre: 105 dakika

Ülke: Türkiye

Dil: Türkçe

SEN KİMSİN? FİLMİ KONUSU

Sen Kimsin?, Tolga Çevik'in hem senaristliğini yaptığı, hem de başrolde olduğu,2 Mart 2012 tarihinde vizyona giren,Tekin ve emekli trafik polisi İsmail Abi'nin kaybolan bir kızı aradığı süreci anlatan komedi aksiyon filmi.

FİLMİN KONUSU NEDİR?

Tekin (Tolga Çevik) ve emekli trafik polisi yardımcısı İsmail Abi (Köksal Engür), kaybolan bir kızı bulmak için, hayatları pahasına her türlü tehlikeyi göze alır. Sıradan bir kayıp kız vakasının peşinde başlayan hikâye, hesaplaşmaların, oyun içinde oyunların geliştiği bir maceraya dönüşür. Kim masum kim suçlu birbirine karışır. Hafiyelerimizin tek bir hatası vardır, o da kendi yöntemlerini kullanmak!

ÇEKİMLER

Filmin çekimleri Yenikapı, Kuruçeşme, Fatih, Seyrantepe, Karaköy, İstinye, Eminönü, Kasımpaşa, Kartal gibi çeşitli semtlerde geceli gündüzlü 6 hafta sürdü. Tolga Çevik'în hayat verdiği Tekin karakterine İstanbul sokaklarında Zeynep Özder (Pelin) eşlik etti.

OYUNCULAR

Tolga Çevik (Tekin Yüksek)

Köksal Engür (İsmail Abi)

Toprak Sergen (Uşak)

Pelin Körmükçü (Suzan)

Zeynep Özder (Pelin)

Çetin Altay

Orçun İynemli

Cevher Hikmet Güzey

Mahir İpek

Hakan Salınmış

Celal Belgil

Aziz Sarvan