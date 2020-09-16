Sen Çal Kapımı yeni sezon 10. bölüm son bölüm tek parça izle! Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak? Sen Çal Kapımı 11. bölüm fragmanı yayınlandı m FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı, yeni bölümü ile başlıyor. Peki, Sen Çal Kapımı 10. yeni bölümde neler olacak? Sen Çal Kapımı 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Sen çal kapımı izleme linki ve detayları…

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SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Eda, suçsuzluğunu kanıtladıktan sonra ortadan kaybolur. Serkan, Eda'nın gönlünü almak ister ama Eda'yı bulmak kolay olmayacaktır.

Uzun uğraşlar sonunda bulduğunda ise Eda onunla görüşmek istemeyince, bu kez Serkan ona kelepçe takar.

Serkan davranışlarıyla ve kendi tarzında birçok kez özür diler. Ama Eda'nın beklentisi çok daha basittir.

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SEN ÇAL KAPIMI 9. BÖLÜM İZLEMEK İÇİ TIKLAYINIZ



SEN ÇAL KAPIMI 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



SEN ÇAL KAPIMI 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Çal Kapımı 11. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI KİMLER?

Kerem Bürsin/Serkan Bolat

Hande Erçel/Eda Yıldız

Elçin Afacan/Melek Yücel

Melisa Döngel/Ceren Başar

Sitare Akbaş/Figen Yıldırım

Anıl İlter/Engin Sezgin

Evrim Doğan/Ayfer Yıldız

İsmail Ege Şaşmaz/ Kaan Karadağ

Neslihan/ Yeldan Aydan Bolat

Bige Önal/Selin Atakan

Çağrı Çıtanak/Ferit Şimşek

Alican Aytekin/Seyfi Çiçek