Sen Çal Kapımı yeni bölümü hangi gün yayınlanıyor? Sen Çal Kapımı günü değişti mi? Sen Çal Kapımı yeni bölüm ne zaman?

Fox TV'nin sevilen yapımlarından biri olan Sen Çal Kapımı gündeme gelmeye devam ediyor. Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in olduğu Sen Çal Kapımı dizisinin günü değişti! Peki, son dakika haberine göre Sen Çal Kapımı hangi gün?

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerinde olduğu Sen Çal Kapımı final mi yapacak? Sen Çal Kapımı bitiyor mu? Sen Çal Kapımı hangi gün, saat kaçta?

SEN ÇAL KAPIMI GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Son bölümlerinde ise Kanal D ekranlarında başlayan Sadakatsiz karşısında reytinglerde 12. sırada yer aldı. Dizinin yapımcısından herhangi bir açıklama gelmedi. Dizinin bu sebeple gününün değiştiği de iddia ediliyor. Sen Çal Kapımı dizisinin günü değişti.

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜMÜ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

FOX TV ekranlarının fenomen dizilerinden biri olan Sen Çal Kapımı yeni bölümleri ile yeni gününde başlıyor! Sen Çal Kapımı, cumartesi günleri ekranlara gelmeye devam edecek.

SEN ÇAL KAPIMI FİNAL Mİ YAPACAK?

Sen Çal Kapımı ilk bölümü itibari ile seyircinin ilgisi ile karşılaştı. Son bölümlerinde ise Kanal D ekranlarında başlayan Sadakatsiz karşısında reytinglerde 12. sırada yer aldı. Dizinin yapımcısından herhangi bir açıklama gelmedi. Dizinin bu sebeple gününün değiştiği de iddia ediliyor.

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çatı katındaki çökmenin Serkan'ın hatası olduğu düşünülür. Serkan hayatında ilk kez böylesine zor bir durumda kalır. Herkes hatta kendisi bile çizimde yaptığı bir hata yüzünden bunların yaşandığını düşünürken Serkan'ın asla böyle bir dikkatsizlik yapmayacağına inanan tek bir kişi vardır: elbette Eda!

Serkan, çökmeden kaynaklı zararı gidermeye çalışırken Eda çizimlerdeki hatanın nasıl olduğunu çözmeye kararlıdır.

Serkan'ın yeni bir eve çıkması Aydan'ı çok üzer, Eda'nın Aydan için muhteşem bir planı vardır. Bu sırada Ayfer, çiçekçiye gelen müşterinin aslında Efe'nin referansı ile değil Serkan sayesinde geldiğini öğrenir.

Eda Serkan'ın Selin'e olan davranışlarını yanlış yorumlar. Serkan kendisine uzak davranan Eda'nın peşine takılır ve onu üniversite kütüphanesinde bulur. Araları bozuk olsa bile birbirlerinden uzak kalamamaktadırlar. Gece boyunca birlikte vakit geçirirler.