Sen Çal Kapımı 8. bölüm 2. fragman yayınlandı! Sen Çal Kapımı ne zaman yayınlanacak? 2 Eylül Çarşamba günü yayınlanacak dizi, yeni bölüm fragmanı ile merak uyandırdı. Sen Çal Kapımı yeni bölümünde neler olacak?Sen Çal Kapımı 8. bölüm 2. fragman izle!

Başrollerinde Kerem Bursin ve Hande Erçel'in yer aldığı, Çarşamba akşamları izleyici ile buluşan dizi Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 8. bölüm 2. fragmanda neler olacak?

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Serkan, Eda'ya ilk kez içini açar ev böylece bir sırrını paylaşmıştır. Eda, paylaştıkları anın etisinde eve gider ancak Ayfer, Eda'nın mutluluğunun farkına varır. Eda gerçekten aşık mıdır?Eda, Serkan'a kapılmaktan korkar, ama Serkan'dan da uzak durmak oldukça zordur. Serkan Bolat'ın doğum günü gelir. Efsunlu adam Serkan ise doğum günü kutlamayı sevmez. Doğum günlerini Selin ile geçirdiğini duyan Eda, büyük üzüntü duymaya başlar. Üstelik Serkan adına, Selin'e kendi elleriyle çiçek hazırlar. Peki, Serkan, Eda'yı nasıl etkileyecek?

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Serkan, Eda'ya aşık olduğunu anlayınca mantıkla hareket etmeye karar verdi.Hırsızlıkla suçladığı Eda, oldukça sinirlendi. Kendisine güvenmediğini düşünen Eda, Serkan'ı affedebilecek mi?

SEN ÇAL KAPIMI 8. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE!