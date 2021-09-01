Sen Çal Kapımı 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 51. bölüm fragmanı izle! Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak? Son bölümde ne oldu?

Sen Çal Kapımı dizisi 51. son bölüm ile Çarşamba akşamı dizi severlerin beğenisine sunuldu. İzleyiciler Sen Çal Kapımı 52. bölüm fragmanı çıktı mı merak etti. Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Sen Çal Kapımı son bölümde ne oldu? Detaylar sizlerle...

Ekranların sevilen dizisi Sen Çal Kapımı bugün 51. bölümü ile yayınlandı. Dizinin son sahnesinden sonra gelecek bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Peki, Sen Çal Kapımı 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak? Son bölümde ne oldu?

SEN ÇAL KAPIMI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sen Çal Kapımı hafta içi her Çarşamba saat 20:00 'da Fox TV'de yayınlanıyor.

SEN ÇAL KAPIMI 52. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Çal Kapımı bugün 51. bölüm ile ekranlara geldi. Yeni bölümün ardından 52. bölüm fragmanı çıkacak.

SEN ÇAL KAPIMI 51. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?

Eda'nın hamileliğinde dördüncü aya gelinmiştir. Serkan bebeğin cinsiyetini öğrenmek için sabırsızlanırken Eda sürpriz olarak kalmasını ister. Serkan her ne kadar durumu kabullenmiş gibi yapsa da Eda'dan gizli bebeğin cinsiyetini öğrenmek için herkesi ve her şeyi seferber eder. Kiraz içinse kıskançlık çanları çoktan çalmaya başlamıştır.

SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI KİMLER?

Hande Erçel : Eda Yıldız Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Kerem Bürsin : Serkan Bolat

Neslihan Yeldan : Aydan Bolat

Evrim Doğan : Ayfer Yıldız

Anıl İlter : Engin Sezgin

Elçin Afacan : Melek Yücel (Melo)

Başak Gümülcinelioğlu : Pırıl Baytekin Sezgin

Alican Aytekin : Seyfi Çiçek

Sarp Bozkurt : Erdem Şangay

Sinan Albayrak : Kemal Özcan Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Maya Başol : Kiraz Yıldız

Ahmet Efe Metekoğlu : Can Sezgin

Sinan Helvacı : Burak

Ayşe Akın : Deniz

Sina Özer : Kerem

Doğa Özüm : Pina Bolat