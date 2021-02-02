Sen Çal Kapımı 30. bölüm fragmanı yayınlandı! FOX TV Sen Çal Kapımı 29. son bölüm izle!
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Sen Çal Kapımı 30. bölüm fragmanı yayınlandı! FOX TV Sen Çal Kapımı 29. son bölüm izle!

02.02.2021 11:40 | Son Güncelleme: 02.02.2021 11:43
Sen Çal Kapımı 30. bölüm fragmanı yayınlandı! FOX TV Sen Çal Kapımı 29. son bölüm izle!

Sen Çal Kapımı 30. bölüm fragmanı yayınlandı! FOX TV Sen Çal kapımı dizisi yeni bölümleri ile Cumartesi akşamları ekrana geliyor. Başrollerinde Hande Erçel, Kerem Bürsin'in yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Sen Çal Kapımı 30. bölüm fragmanı yayınlandı! FOX TV Sen Çal Kapımı 29. son bölüm izle!

Sen Çal Kapımı 29. son bölümde; Serkan'ın uçağı İtalya'ya iş için giderken kaybolur. Eda gelinliği içinde perişan bir halde yere yığılır. Sen Çal Kapımı 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı 29. son bölüm özeti...

SEN ÇAL KAPIMI 30. BÖLÜM FRAGMANI

Serkan'ın uçağı İtalya'ya iş için giderken kaybolur. Eda gelinliği içinde perişan bir halde yere yığılır. Sen Çal Kapımı 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

SEN ÇAL KAPIMI 30. BÖLÜM FRAGMANI

Düğün için toplanmış olan herkes şaşkınlık ve korku içindedir. Uçağın düştüğü kesinleşir ama Serkan ortada yoktur.

Kaza sonrası Eda için Serkan'dan iyi haber bekleyerek geçen acı dolu günler başlar. Serkan'ın kaybı herkesin hayatında derin yaralar açmıştır. Onun yokluğunda Eda, Serkan'ın arkadaşları ve Aydan da merak ve acı içindedir.

Birbirlerine destek olarak hem özel hayatlarını sürdürmeye hem de Artlife Mimarlık'taki işleri aksatmadan sürdürmeye çalışırlar.

Sonunda Serkan geri döner. Hem de yanında tanıdık biriyle. Sağlığı yerindedir ama geçen süre içinde hayatında çok şey değişmiştir. Bu değişimler Eda'yı derinden sarsar. İnsanlar şaşkınlık içindeyken Eda bu değişim karşısında direnç göstermeye kararlıdır.

SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI

Hande Erçel, Kerem Bürsin, Neslihan Yeldan, İlayda Çevik, Evrim Doğan, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, İlkyaz Arslan gibi birbirinden başarılı isimleri barındıyor.

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