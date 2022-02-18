Sen Benim Her Şeyimsin nerede çekildi? Sen Benim Her Şeyimsin ne zaman çekilmiştir? Konusu ve oyuncuları

Sen Benim Her Şeyimsin nerede çekildi sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Çocuk Büyütme Rehberi isimli Meksika yapımı filminden uyarlanan Sen Benim Her Şeyimsin ne zaman çekildi? Yönetmenliğini Tolga Örnek'in yaptığı başrollerinde Tolga Çevik, Cengiz Bozkurt ve Melis Birkan'ın yer aldığı Sen Benim Herşeyimsin bu akşam televizyonda yayınlanacak. Konusu ve oyuncuları

SEN BENİM HER ŞEYİMSİN KONUSU

Çok küçük yaştayken öksüz kalan Sedat, babasının ona öğrettiği en önemli dersi, "korkunun gözünün içine bakmadığın sürece onu yenemezsin" mottosunu beynine kazır. Çıralı'da yenemediği korkuları ve babasından hatıra hayat tavsiyesi ile günübirlik ilişkiler ve işlerle hayatını geçirir. Ancak bir gün bu sakin hayatı bir anda değişiverir. Günü birlik ilişkierinden biri olan Pınar, Sedat'ın kucağına bir bebek bırakıp aynı hızla ortadan kaybolur. İstanbul'a gelip Birol sayesinde iş bulan Sedat'ın hayatı artık kızının etrafında dönmektedir. Baba-kızın masal gibi geçen eğlenceli hayatları annenin tekrar ortaya çıkmasıyla bir kez daha kaos haline döner. Yönetmen koltuğunda Tolga Örnek'in oturduğu filmin başrolünü Tolga Çevik üstlenirken, filmin kadrosunda kendisine kızı Tuna Çevik, Melis Birkan ve Cengiz Bozkurt eşlik ediyor.

SEN BENİM HER ŞEYİMSİN NEREDE ÇEKİLDİ?

Sen Benim Herşeyimsin'in çekimleri Kemer'e bağlı Çıralı ve İstanbul'da gerçekleştirildi. Çıralı, Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Ulupınar mahallesi mevkiidir.

SEN BENİM HERŞEYİMSİN OYUNCULARI

Tolga Çevik - Sedat

Cengiz Bozkurt - Birol

Melis Birkan - Pınar

Tuna Çevik - Duygu

Tan Çevik

Hülya Gülşen Irmak

Tuncay Beyazıt

Cem Cücenoğlu

Reha Özcan - Sedat'ın babası

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