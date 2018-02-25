Sen Anlat Karadeniz'in Vedat'ı Mehmet Ali Nuroğlu: Sahnenin Birinde İrem Gerçekten Ağladı
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Sen Anlat Karadeniz'in Vedat'ı Mehmet Ali Nuroğlu: Sahnenin Birinde İrem Gerçekten Ağladı

Sen Anlat Karadeniz'in psikopat Vedat'ı Mehmet Ali Nuroğlu, verdiği röportajda kamera arkasını anlattı. Nuroğlu, rol arkadaşı İrem Helvacıoğlu'nun sahnenin birinde gerçekten ağladığını söyledi.

ATV ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in başrol oyuncusu Mehmet Ali Nuroğlu, oynadığı karakteri verdiği röportajda anlattı.

"GERÇEKTEN AĞLADI"

Mehmet Ali Nuroğlu, oynadığı karakteri "Yatacak yeri yok Vedat'ın" diye tanımlarken rol arkadaşı İrem Helvacıoğlu'nu yere göğe sığdıramadı. Nuroğlu, "Hiç unutmuyorum, bir sahneden sonra İrem gerçekten ağlamaya başladı ve durduramadı kendini. Yanına gittim. Üzülüyorum böyle olunca ama dedi ki, 'Kendime ağlamıyorum, bu durumu gerçekten yaşayan kadınlar var Mehmet Ali.' Gerçekten var." dedi.

KÖTÜ ADAM OLMAYI KENDİSİ SEÇMİŞ

"Bugüne kadar ekranda sizi böyle bir karakterle hiç görmedik. Hep iyiyi oynayan bir adamın kötüye dönüşü nasıl oldu?" sorusuna Nuroğlu, şöyle cevap verdi: "Aslında Sen Anlat Karadeniz'de bana başka bir rol önerilmişti. İyi adamlardan biriydi. Ben Vedat'ı istedim. Çünkü kariyerimde hiç oynamadığım bir roldü. Üstelik televizyonda çok alışık olmadığımız, psikolojik derinliklere sahip bir karakterdi. Bu beni çekti."

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