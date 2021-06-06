İbo Show'un son bölümünde duygulandıran anlar! Mahmut Tuncer'den İbrahim Tatlıses'e sitem: Neden sürekli ağlıyorsun
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İbo Show'un son bölümünde duygulandıran anlar! Mahmut Tuncer'den İbrahim Tatlıses'e sitem: Neden sürekli ağlıyorsun

Hürriyet - Haberler | Magazin

İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl sonra ekrana dönen 'İbo Show'un son bölümü gündem oldu. İbrahim Tatlıses'in 7 yıl küs kaldığı Mahmut Tuncer'in konuk olduğu programa, Tatlıses ve Tuncer arasındaki diyalog damga vurdu. Tuncer, İbrahim Tatlıses'in ağlamasına sitem ederek, "Neden ağlıyorsun böyle? Ne günler yaşamışız bak ne güzel diye sevinsene. Allah seni çocuklarına bağışladı" dedi.

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, silahlı suikaste uğramasının ardından uzun süre tedavi görmüştü. Tatlıses, hayranlarının ne zaman ekrana döneceği sorusunu, geçtiğimiz aylarda sonlandırmış ve bir Türk televizyonu efsanesi olan İbo Show'u yeniden yapmaya başlamıştı.

İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl sonra ekrana dönen 'İbo Show' son bölümü ise önceki akşam ekrana geldi. Programın son bölümüne Aydemir Akbaş, Mehmet Ali Erbil, Gülben Ergen, Mahmut Tuncer ve Özgür Alter konuk oldu. Programın konukları arasında yer alan Gülben Ergen ve Özgür Alter şarkılarıyla izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

PARA MUHABBETİ GÜLDÜRDÜ

Birçok duygunun bir arada yaşandığı bölüme; Mahmut Tuncer, Mehmet Ali Erbil ve İbrahim Tatlıses'in arasında geçen para muhabbeti damga vurdu.

100 LİRA UZATIP, UZUN HAVA OKUMAK İSTEDİ

Mehmet Ali Erbil, programın sonlarına doğru Mahmut Tuncer'in "Bir uzun havanın arkasına türkü bağlayalım benim bölümüm bitsin" sözleri üzerine "Başlayacağım uzun havana. Bu gece uzun havalar bitmedi. Ben de söylerim, kimse kalmaz burada" diyerek isyan etti.

Bunun üzerine Mahmut Tuncer, Erbil'e 100 lira verdi ve "Mehmet'ciğim bir uzun hava okumak istiyorum. Okuyabilir miyim?" diye sordu.

100 TL'yi alan ünlü şovmen, bu sefer "Benim için oku" dedi. Tuncer'in "Para insanı nasıl değiştiriyor görün işte" sözleri ise herkesi güldürdü.

"İYİ Kİ KÜS KALMIŞIZ, HER ŞEYİ SÖYLÜYORSUN"

İbrahim Tatlıses de "Oğlum Ahmet'in o para" diyerek araya girdi. Tatlıses'in sözleri üzerine şaşkına dönen Tuncer ise "İyi ki senle küs kalmışız. Her şeyi söylüyorsun" esprisiyle ekran başındakileri kahkahaya boğdu.

Esprileri art arda patlatan Mahmut Tuncer, orkestraya da takılmayı ihmal etmedi. Tuncer, orkestranın para isteğini "Bu parçada davul yok" diyerek reddetti.

REKORA İMZA ATTILAR

Zaman zaman küsüp barışan eski dostlar İbrahim Tatlıses ile Mahmut Tuncer, 7'nci kez barışarak bir rekora imza attı.

"BİR KERE NEREYE GİDİYORUZ DİYE SORMADI"

Öte yandan usta sanatçı Aydemir Akbaş'ın İbrahim Tatlıses ile dostluğu herkesi duygulandırdı. Tam 35 yıl boyunca Tatlıses'in kendisini evden alıp dolaşmaya gittiklerini anlatan Akbaş, bir gün Şanlıurfa'ya gittiklerini söyledi.

Bu anıları dinlerken duygulanan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarını tutamadı. İmparator, "35 sene boyunca bir kere de 'Nereye gidiyoruz? Ölmeye mi gidiyoruz kalmaya mı?' diye sormadı" dedi.

TUNCER'DEN TATLISES'E "AĞLAMA" SİTEMİ

Mahmut Tuncer de yedi kez küsüp barıştığı İbrahim Tatlıses'e sitem etti. Tuncer, "Neden ağlıyorsun böyle? Ne günler yaşamışız bak ne güzel diye sevinsene. Allah seni çocuklarına bağışladı. Ağlamaya ne gerek var, aslan gibisin. Böyle bizi de duygulandırıyorsun. Sen ağlayınca biz de ağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

İbo Show'un son bölümünde duygulandıran anlar! Mahmut Tuncer'den İbrahim Tatlıses'e sitem: Neden sürekli ağlıyorsun

Kaynak: Hürriyet

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Haber Yorumları (2)
MUSTAFA DAĞLI: Reyting gözyaşları
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
ÇINAR SARAÇ: Zamanında ettiklerinin sonucunu çekiyorsun İbrahim Tatlıses , o zamanlar bana birşey olmaz kendini hep üstte görüyordun , senden daha büyük Allah vardı ibooo
Cevap Yaz 3 16 Yayından Kaldır
500
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