Şemseddin Sivasi'yi anlatan "Lal" oyunu AKM'de izleyiciyle buluştu

SİVAS (AA) - Şair ve mutasavvıf Şemseddin Sivasi'nin hayatını konu alan "Lal" isimli tiyatro oyununun galası Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yapıldı.

Sivas Belediyesinin katkılarıyla sahnelenen oyunun galasına, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, sanat dünyasından Okan Bayülgen, Kadir Çöpdemir ve Yusuf Kaplan'ın yanı sıra birçok isim katıldı.

Fatih Duman'ın "Lal" isimli kitabından yola çıkılarak hazırlanan oyunu Ferah Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Hakan Güneri sahneye uyarladı.

Gösterimden önce AA muhabirine açıklamada bulunan Güneri, oyuna 7 aylık bir çalışma ile hazırlandıklarını belirterek, "Süreç hem ön çalışması hem sahne üzeri çalışması bakımından biraz meşakkatli ve uzun oldu." dedi.

Güneri, Ferah Tiyatrosu'nun bir biyografi tiyatrosu olduğuna işaret ederek, "Çok uzun süre Şemseddin Sivasi gibi değerli şahsiyetleri araştırmakla, okumakla vakit geçirdikten sonra o aşk, letafet, güzellik bizlerin de üzerinde kalıyor. Tiyatromuzda 10. yılımızı doldurduk, bu süre boyunca kültürümüzden, tarihimizden gelenekten süzülen biyografi oyunları yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mart ayında "Lal" oyununun Sivas'ta izleyiciyle buluşacağını aktaran Güneri, "Önce Sivaslılarla buluşturacağız ardından Ankara ve İzmir'e gideceğiz. İnşallah ilerleyen süreçlerde de çok daha geniş sayıda seyircimize Şemseddin Sivasi'yi anlatan bu oyunumuzu götüreceğiz." diye konuştu.

"Sivas'a gönülleri terbiye etmek için gitmiş"

Yazar Fatih Duman ise uzun süren araştırmalar sonucu kaleme aldığı "Lal" romanını bugün sahnede izleyecek olmaktan dolayı memnuniyetini dile getirerek, "Anadolu'yu mayalayan şahsiyetler üzerine romanlar yazıyorum. Ama ilk kez bir romanım tiyatroya uyarlanmış oldu, gerçekten heyecan verici." dedi.

Her şehrin manevi bir sahibi oluğuna dikkati çeken Duman, şunları kaydetti:

"Memleketimizin toprağının altında ve hala bu toprakların sahibi olan şahsiyetleri vardır. Şemseddin Sivasi de Sivas için böyle bir zattır. O dönemde Ahmed Yesevi geleneğinden gelen Anadolu'nun mayalanması denilen hadiseyi başarmış bir şahsiyettir. Etrafında kurduğu halka ile Sivas'ın manevi dinamiklerini etkileyebilmiş bir mutasavvıftır. Şemseddin Sivasi yaşadığı dönemde, Sivas'a gönülleri terbiye etmek için gitmiş hem alim hem arif bir zat."

Duman, Sivasi'nin ömrünün aramakla geçtiğini vurgulayarak, "Sivasi, ömrü boyunca bu dünyanın rengine boyanmaktan kaçmıştır. Her zaman bir gönül arayışı içerisindeymiş ve sonunda da Sivas'a geldiğinde ben öldüğüm zaman beni buraya gömün demiştir." açıklamasını yaptı.

Müzikleri Yücel Arzen'e ait olan oyunda yönetmen yardımcılığını Gülnur Çelik, reji asistanlığını Havva Şahin ve koreografiyi Sercan Doğantekin üstlendi.

Oyunda Hakan Güneri, Okan Patırer, Fatih Özseçen, Faruk Alamehmet, Serdar Dinçel, Gülnur Çelik, Ulaş Sayman, Havva Şahin, Oğulcan Söğüt, Emirhan Küçük, Duygu Türkyılmaz, Berke Enes Uludağ, Ali Berk Yaman, Furkan Ayhan Özdemir ve Samet Gökgöz yer alıyor.

Büyük şair ve mutasavvıf Sivasi'nin hayatına odaklanan oyun, aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin Eğri Kalesi fethini anlatıyor. Sivasi'nin tasavvuf yolculuğu ve bu yolda çektiği çileleri de işleyen oyun izleyiciyi, ilahiler, şarkılar ve şiirlerle dolu bir yolculuğa çıkarıyor.