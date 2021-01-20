Şems Arslan kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Şems Arslan hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

Bazı televizyon programlarına konuk olan Şems Arslan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Şems Arslan kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Şems Arslan'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

Güzellik uzmanı Şems Arslan'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi araştırılıyor. Peki Şems Arslan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?

ŞEMS ARSLAN KİMDİR?

Şems Arslan, 1970 yılında Azerbaycan'ın Bakü kentinde doğdu. Annesi bir üniversitede akademisyen ve babası bir siyasetçidir. Şems Arslan ilköğretim ve lise eğitimini tamamladıktan sonra 1993 senesinde Azerbaycan Devlet Petrol Akademisi Hidrogeoloji-Petrol ve Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

Şems Arslan doğum tarihi : 1970

Şems Arslan kaç yaşında : 50 yaşında

Şems Arslan mesleği ne : Güzellik uzmanı, Akademisyen

Şems Arslan nereli : Azerbaycan Bakü doğumlu

Kısa bir süre Azerbaycan Devlet Petrol Akademisi Hidrogeoloji-Petrol ve Kimya Mühendisliği bölümünde akademisyen olarak görev yapan Şems Arslan, bu dönemde International Institute of Invention and Business akademisinde cilt bakımı, güzellik, epilasyon uzmanlığı gibi alanlarda çeşitli eğitimlere katılmış ve başarıyla eğitimini tamamlamıştır.

Şems Arslan Instagram üzerinde çeşitli cilt bakımı ve saç bakımı tarifleri paylaşmaktadır. Aynı zamanda ünlü güzellik uzmanının kendisine ait ürünlerin satışa sunulduğu bir web sitesi bulunmaktadır. Instagram'da toplamda 329 bin takipçisi bulunmaktadır.

Şems Arslan bazı TV programlarına konuk olarak katılmaktadır. Sabah programlarında birbirinden ilginç güzellik tarifleri vermektedir.