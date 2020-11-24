Şemdinli'de yapılacak mezbahanın temeli atıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Şemdinli'de yapılacak mezbahanın temeli atıldı

24.11.2020 14:03 | Son Güncelleme: 24.11.2020 14:07
Şemdinli'de yapılacak mezbahanın temeli atıldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yapılacak mezbahanın temeli atıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yapılacak mezbahanın temeli atıldı.

Şemdinli Belediyesince geliştirilen ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen proje kapsamında ilçeye mezbaha yapılması için çalışmalara başlandı.

Mezbahanın temel atma töreninde konuşan Belediye Başkanı Tahir Saklı, ilçenin hizmetler konusunda geri kaldığını belirterek, "Yıllardır ilçemizdeki kasapların temin ettiği etler bekli de çok sağlıklı bir alanda hazırlanmıyordu. Fakat girişimlerimiz sonucu inşallah buraya güzel bir mezbaha yapacağız. Maliyeti 1 milyon olan mezbahanın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Projede emeği geçen valimize ve kaymakamımıza teşekkür ederim." dedi.

Törene, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz

İlgili Haberler

Hayırsever iş adamının desteğiyle yapılacak ortaokulun temeli atıldı - DÜZCE
Hayırsever iş adamının desteğiyle yapılacak ortaokulun temeli atıldı - DÜZCE
Melikgazi'de Kahraman Çelebi Cami ve Hatice Çelebi Kuran Kursu'nun temeli atılacak
Melikgazi'de Kahraman Çelebi Cami ve Hatice Çelebi Kuran Kursu'nun temeli atılacak
Arslan; 'Temeli atılan Aydın-Denizli Otobanı bölgemizi kalkındıracak önemli bir yatırımdır'
Arslan; "Temeli atılan Aydın-Denizli Otobanı bölgemizi kalkındıracak önemli bir yatırımdır"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Murat Kurum Bülent Arınç Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Deniz Seki Demet Özdemir Serenay Sarıkaya Mustafa Topaloğlu
Spor Mert Günok Gökhan Gönül Samet Aybaba Lewis Hamilton Christian Luyindama
Tüm Haberler Türk Kaza Medya Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şemdinli'de yapılacak mezbahanın temeli atıldı - Hakkari
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 14:12:26. #1.15#
title