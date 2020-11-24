Şemdinli'de yapılacak mezbahanın temeli atıldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yapılacak mezbahanın temeli atıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yapılacak mezbahanın temeli atıldı.

Şemdinli Belediyesince geliştirilen ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen proje kapsamında ilçeye mezbaha yapılması için çalışmalara başlandı.

Mezbahanın temel atma töreninde konuşan Belediye Başkanı Tahir Saklı, ilçenin hizmetler konusunda geri kaldığını belirterek, "Yıllardır ilçemizdeki kasapların temin ettiği etler bekli de çok sağlıklı bir alanda hazırlanmıyordu. Fakat girişimlerimiz sonucu inşallah buraya güzel bir mezbaha yapacağız. Maliyeti 1 milyon olan mezbahanın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Projede emeği geçen valimize ve kaymakamımıza teşekkür ederim." dedi.

Törene, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz