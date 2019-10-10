Şemdinli'de ilk defa sinüzit ameliyatı yapıldı

10.10.2019 12:56

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde, ilk defa sinüzit ameliyatı gerçekleştirildi. Hastanenin Başhekimi Genel Cerrahi uzmanı Op. Dr. Onur Sakallı, artık hastaların başka kentlere gitmek zorunda olmadıklarını belirtti.

Şemdinli Devlet Hastanesi'nin 19 yıl hizmet verdiği eski binasından yaklaşık 2 yıl önce Günyazı köyündeki yeni binasına taşınmasıyla birlikte, çevre illerdeki hastanelere sevk edilen hasta sayısında azalma oldu. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Burak Bahadır'ın geçen hafta yaptığı ilk beyin tümörü amaliyatından sonra, Şemdinli Devlet Hastanesi'nde ilk defa sinüzüt ameliyatı gerçekleştirildi.

Kaynak: DHA