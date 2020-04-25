Hakkari'de, drone destekli operasyonda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
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Hakkari'de, drone destekli operasyonda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, drone destekli operasyonda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi. Drone ile havadan görüntülenen bölgedeki operasyonların devam ettiği bildirildi.

25.04.2020 00:45 | Son Güncelleme: 25.04.2020 01:04
Hakkari'de, drone destekli operasyonda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat, ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Operasyon, drone ile havadan görüntülendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik drone destekli operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde teröristlere ait toprağa gömülü halde 2 AK-47 otomatik silah, 1 G-3 piyade tüfeği, 2 AK-47 otomatik silaha ait şarjör, 30 AK-47 silahına ait fişek, 22 G-3 silahına ait fişek, patlayıcı yapımında kullanılan değişik nevi ve miktarlarda patlayıcı madde, 4 el bombası, 2 parça basınç etkili bomba ile 4 pil bloğu ele geçirildi.

Drone ile havadan görüntülenen bölgedeki operasyonların devam ettiği bildirildi.

Hakkari'de, drone destekli operasyonda PKK'ya ait silah mühimmat ele geçirildi
Hakkari'de, drone destekli operasyonda PKK'ya ait silah mühimmat ele geçirildi
Hakkari'de, drone destekli operasyonda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Kaynak: DHA

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