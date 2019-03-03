Sema Ramazanoğlu: "28 Şubat Vicdanlara Yapılmış Darbedir"

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, 28 Şubat'ın vicdanlara yapılmış bir darbe olduğunu, 22 yıl geçmesine rağmen mücadelenin bitmediğini belirterek, "Daha kurumsal, daha ileri bir demokrasi, ekonomik gücü de maksimuma gelmiş bir ülke için çok çalışmamız lazım" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Ramazanoğlu, Denizli Gençlik Derneği tarafından 28 Şubat post modern darbesinin 22. yılı dolayısıyla "28 Şubat'ta Kadın Olmak" adıyla düzenlenen konferansta, 28 Şubat sürecinde Haydarpaşa Numune Hastanesinde uzman doktor olarak çalışırken verdiği başörtüsü mücadelesini anlattı.

Her darbenin kendine ait bir mesajı olduğunu dile getiren Ramazanoğlu, "28 Şubat post modern darbesi vicdanlara karşı yapılmış bir darbedir, yani inanç özgürlüğü, iman üzerinde kendi görüntüsü ile bunu inşa eden başörtülü kadınlara karşı yapılmış bir darbedir ve o dönemin bütün bedellerini başörtülü kadınlar ödediler, ödedik sonuna kadar." dedi.

Ramazanoğlu, "bin yıl sürecek" denen 28 Şubat sürecinin üzerinden 22 yıl geçtiğini, "muhtar bile olamayacak" denilen liderin bugün cumhurbaşkanı olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O imanın ve o inancın sonucunda aşağı yukarı 19 yıl sonra devletin aile ve sosyal problemlerine de deva bulmak üzere başörtüsü ile seçilmiş ilk bakanı olmayı Allah nasip etti. Mücadele bitti mi, mücadele bitmiyor. Daha kurumsal, daha ileri bir demokrasi, ekonomik gücü maksimuma gelmiş bir ülke için çok çalışmamız lazım, asla vazgeçmememiz lazım."

Dernek Başkan Yardımcısı Ebru Demir de 28 Şubat döneminde yaşananları anlattığı konuşmasında, özgürce yaşamak için hiçbir zaman mücadeleyi bırakmayacaklarını kaydetti.

Dernek Başkanı Adem Kayar ve başkan yardımcısı Ebru Demir, Ramazanoğlu'na horoz heykelciği hediye etti.

Kaynak: AA