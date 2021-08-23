Sema Aydemir kimdir? Sema Aydemir hayatı ve biyografisi! Sema Aydemir kaç yaşında, nereli?
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Sema Aydemir kimdir? Sema Aydemir hayatı ve biyografisi! Sema Aydemir kaç yaşında, nereli?

Sema Aydemir kimdir? Sema Aydemir hayatı ve biyografisi! Sema Aydemir kaç yaşında, nereli?
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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Sema Aydemir, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Sema Aydemir hakkında merak edilenler. Sema Aydemir hayatı ve biyografisi. Sema Aydemir kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çekenSema Aydemir merak konusu oldu. İşteSema Aydemir hakkında merak edilenSema Aydemir kimdir,Sema Aydemir hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SEMA AYDEMİR KİMDİR?

Doğum tarihi: 17 Ağustos 1985

Kaç yaşında: 36 yaşında

Nereli: Bursa

Boy: 1,69 m

Sema Aydemir, 400 m engelli branşıyla tanınan Türk eski kısa mesafe koşucusu. 2012 Londra Olimpiyatları 4x400 m Milli takımında yer almıştır.

2012 Londra Olimpiyatları 4x400 m bayrak yarışında yarışma hakkını elde etmiştir,Aydemir'in ( Pınar Saka, Birsen Bekgöz, Meliz Redif birlikte) koştuğu 4x400 metre yarışının ikinci eleme serisinde 3:34.71lik dereceyle son sırada kalarak finali göremedi. 2012 Helsinki Avrupa Şampiyonası'na katılmıştır ve 400 m engelli ve 4x400 m bayrak yarışında takım arkadaşları (Meliz Redif ,Özge Gürler ve Pınar Saka) ile yarışmıştır.

400m engelli branşında en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62 sn'lik derecesiyle elde etmiştir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyası bulunan Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile 2016 yılında boşanmıştır. Çiftin Ali isminde bir çocukları bulunmaktadır. 21 Ocak 2017'de yayınlanmaya başlayan 2017 Survivor ve 2018 Survivor'da ünlüler kadrosunda yer almıştır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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Sema Aydemir kimdir? Sema Aydemir hayatı ve biyografisi! Sema Aydemir kaç yaşında, nereli? - Haberler
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