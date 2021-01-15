Selo & Maestro & Cash Flow & Monoman '34-35' şarkı sözleri! 34-35 rap şarkısının sözleri nelerdir?
Selo, Maestro, Cash Flow ve Monoman'ın birlikte söyledikleri 34-35 şarkısı Youtube'da çıktı. Şarkı kısa sürede bizlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri merak edildi. Peki 34-35 şarkısının sözleri nelerdir? Rap parçasının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
34-35 şarkısının klibi kadar sözleri de beğenildi. Şarkı sözlerine haberimizden erişebilirsiniz.
34-35 RAP ŞARKISI SÖZLERİ
(Kadıköy)
(İzmir)
Firarım yol uzun, şiarım dağlardır buzullar
Zirvede umut, gökyüzünde bak özgürlük var
Adım "Barış"tı, savaşla üstüme ördüğünüz duvarlar
Engelim olamaz ettiğiniz bedduadan dualar
Sancılar devasa, iri tarlalar mezar yeri
Kansızlar var oldukça, kansızlıkta vites ileri
Barışı gölgeleyip savaş seviciliğine soyunan itleri
Dar ağacına asıp kendimiz çekmeliyiz iplerini
Yeriniz cehennem, yolun sonu göründü di' mi
Birazdan sizi karşılayacak olan zebani şeytan iti
Kafesteki kuş misali kapılarınız kilitli
Çünkü sizi orda tutan günahlarınızdı kibiriniz
İnandığınız hacılar, aydınlar ahlağı köreltir
İnançlarımızı şeytan kılığına girmişler yönetir
Bilimi cahillikle yener, keser âlimin dilini
"Bunu din için yaptım" deyip gösterir hainliğini
Temizliğin karşısında pisliğe bulaşmış kirli biri
Sevginin karşısında nefret dolup kusar kinini
Haklı olan bilir hırs tehlikelidir öfkeli
Öyleki şerle birleşip yüceltir tüm görkemini
34-35, mikrofona eski okul, gerçek hip hop
Pim çek bomba at, lirikal combat
Yapma boş rant için, koşma sırf yolunu, biraz gerçeklik kat
Hadi kalk, hadi kalk, hadi kalk, hadi kalk
34-35, mikrofona eski okul, gerçek hip hop
Pim çek bomba at, lirikal combat
Yapma boş rant için, koşma sırf yolunu, biraz gerçeklik kat
Hadi kalk, hadi kalk, hadi kalk, hadi kalk
Kızdım dost sokak iş teknik kas kafalara taviz yok
Hırsım kor bebelere ders kara Kadıköy uçuk adisyon
Action çok, köşe başları tutuldu kuruldu mavzer, yo
Baskın bol baskın bol, evlat tayfam master bro
Kafamda bere komutan selo
Dört yandan Alev aldı bütün getto
Base'de alçak boss varsa Carmelo
Rütbeni bil burda sen anca er ol
Yandı lan Nero holigan Dolu tüm peron
Error adımım Hulk moruk, sinirim Veron
Bedeli ödetir bu tayfa elime düşme, beter ol
Karaköy kadıköy hattı burra
Sokakta savaş var saldır ulan
Cehennem evimiz ölüm son durak
Yoksak piyasada tarla kurak
Bizimle yarışan kaldı bunak
Abla oldu giydirdik, telli duvaklı gelinim
Ağzına tokadı vurdu altından kaplı uyak
"Kadıköy Acil" adımız korkun olacak ulan aciz
Daha diş sıkmadık biz Karaköy banliyö, sanki sanarsın Paris
Kara liste önümde elimde sniper rifle yazılacak daha diss var
Sahneniz olur kabristan
Vurduk hepinizi bizi matrix san, ha
(Duman on the track)
(Artz, what's poppin my G?)
Ciğerine statik elektrik
Microphone microphone kingpin
Askerde çarşıda çin çin
Pe**venk rapçiler pimpin
Kafanızı kesecek bu synth
Bi' sen eksiktin zibidi
Rap'ini tipini drum'ını kit'ini
Red Kit gibi click clack
Yeni düşmanlarımız kim kim?
Kadiköy Acil ve de İzmir
Hadi s*ktirin gerçek hiphop bizdik
Bütün piçlerin üstünü çizdik
Mistik bi' kuş, sismik bi' puşt
Beynimde depremler hoş
Bütün işlerim son dakka, hoşt
Sokaklar köpeklerin, bol kesim gömleklerim
Namluyu ağzına soktum mu anlarsın güzel mi, çirkin mi
En iyi, en kötü örneklerim, gel beklerim
Seni de ekledik bu sene kara listeye
Bana diss de, elimizde Türk var marketten Arap iste
Para üste kahpe, bize küsme
Sanat için dayak iste
Kafanı götüne sokarız yeni dissle
Bedel ödemiş şey ister
Önüne gelenden para iste
Aç gözlü köpek yara iste, çok da si*imde
Müzik listeleri tek aklımdaki kara liste
Üstümdeki bu eski okul gömleği
Birileri karıştırıyo' bayılmakla ölmeyi
Söz verdik, söz, yolumuzdan geri dönmeyiz
İleri ileri
İleri ileri, ez geç ileri ileri
Üstümdeki bu eski okul gömleği
Birileri karıştırıyo' bayılmakla ölmeyi
Söz verdik, söz, yolumuzdan geri dönmeyiz
İleri ileri
İleri ileri, ez geç ileri ileri
Senin o ekibin kofti
Dinlerim kiling me softly
Müziğin boyalı teneke
Margarin kutusu içi de boşki
Kafsinkaf Bornova Karaköy Kadıköy hattı bu
Dört yanım brovski
Hiphoptan aldık bi' doz (Biz)
Sonra da olduk biz dost
Tribim gang, birikim net
Chiki bang bang, tipin Piglet
Geleneksel değilim ben
İbibik sen değişiksin
İki tek cin, direk action
Liriklerim limited editadion
Havan kime egolu piç?
Birazcık olsana mütevazi
Mütemadiyen kütem ağzım
Vurursam istersin ötanazi
Monoman, cadoman, Seloman deli Maes
Beat Artz, drill trip, yeni tarz
Üstümüz başımız tiril tiril
Sokakta yaptık inan biz ihtisas
Hepimiz müridiz hip hop'a yaparız
Lirikal mükemmel meditasyon
Sessiz ol geri bas
S***yim Elon musk'ı
(Sessiz ol geri bas)
(S***yim Elon musk'ı)
Üstümdeki bu eski okul gömleği
Birileri karıştırıyo' bayılmakla ölmeyi
Söz verdik, söz, yolumuzdan geri dönmeyiz
İleri ileri
İleri ileri, ez geç ileri ileri
Üstümdeki bu eski okul gömleği
Birileri karıştırıyo' bayılmakla ölmeyi
Söz verdik, söz, yolumuzdan geri dönmeyiz
İleri ileri
İleri ileri, ez geç ileri ileri
34-35, mikrofona eski okul, gerçek hip hop
Pim çek bomba at, lirikal combat
Yapma boş rant için, koşma sırf yolunu, biraz gerçeklik kat
Hadi kalk, hadi kalk, hadi kalk, hadi kalk
34-35, mikrofona eski okul, gerçek hip hop
Pim çek bomba at, lirikal combat
Yapma boş rant için, koşma sırf yolunu, biraz gerçeklik kat
Hadi kalk, hadi kalk, hadi kalk, hadi kalk
34-35 ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER
15 Ocak 2021 tarihinde Youtube yüklenen 34-35 şarkısı şuana kadar 34 bin izlenme ve 5 bin beğeni almıştır. Şarkıyı Selo & Maestro & Cash Flow & Monoman seslendirmektedir. Şuanda trend videolar listesinde yer alıyor. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz: Selo, Maestro, Cash Flow, Monoman
Müzik&Düzenleme: Dj Artz, Berkay Duman
Mix: Serkan Özyurt
Mastering: Gökhan Güler
Recording Engineer: Akşit Uğurlu
Dir: Monoman
D.O.P: Doğan Nalcıer-Monoman
Drone: Alper Yardımcı
Caligraphy: OgWone
Production: Afrika Film
Styling: Adlib
Post Production: Bekir Kiki Bouba
Color Correction: Emrah Tekin
Vfx: Sevan Bedan