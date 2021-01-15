Selo & Maestro & Cash Flow & Monoman '34-35' şarkı sözleri! 34-35 rap şarkısının sözleri nelerdir?

Selo, Maestro, Cash Flow ve Monoman'ın birlikte söyledikleri 34-35 şarkısı Youtube'da çıktı. Şarkı kısa sürede bizlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri merak edildi. Peki 34-35 şarkısının sözleri nelerdir? Rap parçasının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

34-35 şarkısının klibi kadar sözleri de beğenildi. Şarkı sözlerine haberimizden erişebilirsiniz.

34-35 RAP ŞARKISI SÖZLERİ

(Kadıköy)

(İzmir)

Firarım yol uzun, şiarım dağlardır buzullar

Zirvede umut, gökyüzünde bak özgürlük var

Adım "Barış"tı, savaşla üstüme ördüğünüz duvarlar

Engelim olamaz ettiğiniz bedduadan dualar

Sancılar devasa, iri tarlalar mezar yeri

Kansızlar var oldukça, kansızlıkta vites ileri

Barışı gölgeleyip savaş seviciliğine soyunan itleri

Dar ağacına asıp kendimiz çekmeliyiz iplerini

Yeriniz cehennem, yolun sonu göründü di' mi

Birazdan sizi karşılayacak olan zebani şeytan iti

Kafesteki kuş misali kapılarınız kilitli

Çünkü sizi orda tutan günahlarınızdı kibiriniz

İnandığınız hacılar, aydınlar ahlağı köreltir

İnançlarımızı şeytan kılığına girmişler yönetir

Bilimi cahillikle yener, keser âlimin dilini

"Bunu din için yaptım" deyip gösterir hainliğini

Temizliğin karşısında pisliğe bulaşmış kirli biri

Sevginin karşısında nefret dolup kusar kinini

Haklı olan bilir hırs tehlikelidir öfkeli

Öyleki şerle birleşip yüceltir tüm görkemini

34-35, mikrofona eski okul, gerçek hip hop

Pim çek bomba at, lirikal combat

Yapma boş rant için, koşma sırf yolunu, biraz gerçeklik kat

Hadi kalk, hadi kalk, hadi kalk, hadi kalk

34-35, mikrofona eski okul, gerçek hip hop

Pim çek bomba at, lirikal combat

Yapma boş rant için, koşma sırf yolunu, biraz gerçeklik kat

Hadi kalk, hadi kalk, hadi kalk, hadi kalk

Kızdım dost sokak iş teknik kas kafalara taviz yok

Hırsım kor bebelere ders kara Kadıköy uçuk adisyon

Action çok, köşe başları tutuldu kuruldu mavzer, yo

Baskın bol baskın bol, evlat tayfam master bro

Kafamda bere komutan selo

Dört yandan Alev aldı bütün getto

Base'de alçak boss varsa Carmelo

Rütbeni bil burda sen anca er ol

Yandı lan Nero holigan Dolu tüm peron

Error adımım Hulk moruk, sinirim Veron

Bedeli ödetir bu tayfa elime düşme, beter ol

Karaköy kadıköy hattı burra

Sokakta savaş var saldır ulan

Cehennem evimiz ölüm son durak

Yoksak piyasada tarla kurak

Bizimle yarışan kaldı bunak

Abla oldu giydirdik, telli duvaklı gelinim

Ağzına tokadı vurdu altından kaplı uyak

"Kadıköy Acil" adımız korkun olacak ulan aciz

Daha diş sıkmadık biz Karaköy banliyö, sanki sanarsın Paris

Kara liste önümde elimde sniper rifle yazılacak daha diss var

Sahneniz olur kabristan

Vurduk hepinizi bizi matrix san, ha

(Duman on the track)

(Artz, what's poppin my G?)

Ciğerine statik elektrik

Microphone microphone kingpin

Askerde çarşıda çin çin

Pe**venk rapçiler pimpin

Kafanızı kesecek bu synth

Bi' sen eksiktin zibidi

Rap'ini tipini drum'ını kit'ini

Red Kit gibi click clack

Yeni düşmanlarımız kim kim?

Kadiköy Acil ve de İzmir

Hadi s*ktirin gerçek hiphop bizdik

Bütün piçlerin üstünü çizdik

Mistik bi' kuş, sismik bi' puşt

Beynimde depremler hoş

Bütün işlerim son dakka, hoşt

Sokaklar köpeklerin, bol kesim gömleklerim

Namluyu ağzına soktum mu anlarsın güzel mi, çirkin mi

En iyi, en kötü örneklerim, gel beklerim

Seni de ekledik bu sene kara listeye

Bana diss de, elimizde Türk var marketten Arap iste

Para üste kahpe, bize küsme

Sanat için dayak iste

Kafanı götüne sokarız yeni dissle

Bedel ödemiş şey ister

Önüne gelenden para iste

Aç gözlü köpek yara iste, çok da si*imde

Müzik listeleri tek aklımdaki kara liste

Üstümdeki bu eski okul gömleği

Birileri karıştırıyo' bayılmakla ölmeyi

Söz verdik, söz, yolumuzdan geri dönmeyiz

İleri ileri

İleri ileri, ez geç ileri ileri

Üstümdeki bu eski okul gömleği

Birileri karıştırıyo' bayılmakla ölmeyi

Söz verdik, söz, yolumuzdan geri dönmeyiz

İleri ileri

İleri ileri, ez geç ileri ileri

Senin o ekibin kofti

Dinlerim kiling me softly

Müziğin boyalı teneke

Margarin kutusu içi de boşki

Kafsinkaf Bornova Karaköy Kadıköy hattı bu

Dört yanım brovski

Hiphoptan aldık bi' doz (Biz)

Sonra da olduk biz dost

Tribim gang, birikim net

Chiki bang bang, tipin Piglet

Geleneksel değilim ben

İbibik sen değişiksin

İki tek cin, direk action

Liriklerim limited editadion

Havan kime egolu piç?

Birazcık olsana mütevazi

Mütemadiyen kütem ağzım

Vurursam istersin ötanazi

Monoman, cadoman, Seloman deli Maes

Beat Artz, drill trip, yeni tarz

Üstümüz başımız tiril tiril

Sokakta yaptık inan biz ihtisas

Hepimiz müridiz hip hop'a yaparız

Lirikal mükemmel meditasyon

Sessiz ol geri bas

S***yim Elon musk'ı

(Sessiz ol geri bas)

(S***yim Elon musk'ı)

Üstümdeki bu eski okul gömleği

Birileri karıştırıyo' bayılmakla ölmeyi

Söz verdik, söz, yolumuzdan geri dönmeyiz

İleri ileri

İleri ileri, ez geç ileri ileri

Üstümdeki bu eski okul gömleği

Birileri karıştırıyo' bayılmakla ölmeyi

Söz verdik, söz, yolumuzdan geri dönmeyiz

İleri ileri

İleri ileri, ez geç ileri ileri

34-35, mikrofona eski okul, gerçek hip hop

Pim çek bomba at, lirikal combat

Yapma boş rant için, koşma sırf yolunu, biraz gerçeklik kat

Hadi kalk, hadi kalk, hadi kalk, hadi kalk

34-35, mikrofona eski okul, gerçek hip hop

Pim çek bomba at, lirikal combat

Yapma boş rant için, koşma sırf yolunu, biraz gerçeklik kat

Hadi kalk, hadi kalk, hadi kalk, hadi kalk

34-35 ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER

15 Ocak 2021 tarihinde Youtube yüklenen 34-35 şarkısı şuana kadar 34 bin izlenme ve 5 bin beğeni almıştır. Şarkıyı Selo & Maestro & Cash Flow & Monoman seslendirmektedir. Şuanda trend videolar listesinde yer alıyor. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz: Selo, Maestro, Cash Flow, Monoman

Müzik&Düzenleme: Dj Artz, Berkay Duman

Mix: Serkan Özyurt

Mastering: Gökhan Güler

Recording Engineer: Akşit Uğurlu

Dir: Monoman

D.O.P: Doğan Nalcıer-Monoman

Drone: Alper Yardımcı

Caligraphy: OgWone

Production: Afrika Film

Styling: Adlib

Post Production: Bekir Kiki Bouba

Color Correction: Emrah Tekin

Vfx: Sevan Bedan