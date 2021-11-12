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Selin Yeninci'nin en büyük tutkusu belli oldu

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Selin Yeninci'nin en büyük tutkusu belli oldu

Ünlü oyuncu Selin Yeninci, dizi çekimi için gittiği Adana'da boş zamanlarını değerlendirmek için başladığı biniciliğin tutkunu oldu

ADANA (Snob Magazin) - Film ve dizi çekimlerinden fırsat buldukça at binmeye giden Yeninci, binicilik camiasında sevilen biri haline geldi. Binicilik Federasyonu bünyesinde geçtiğimiz gün Adana Atlı Spor Kulübü'nde düzenlenen Türkiye şampiyonasına davet edilen ünlü oyuncu yoğun alkış ve sevgi gösterisiyle karşılandı.

Genç Atlar Engel Atlama Binicilik Yarışları'nda birinci olan Ferhat Turgut ve dereceye giren diğer binicilere kupa ve madalyalarını Selin Yeninci verdi. Atlara sevgisinin eski biniciliği yeni olduğunu söyleyen güzel oyuncu, bu tutkusunun günden güne arttığını ve boş vakitlerinde kendini manejde bulduğunu söyledi.

Selin Yeninci'nin en büyük tutkusu belli oldu

Selin Yeninci'nin en büyük tutkusu belli oldu

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